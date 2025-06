Deel dit: Share App Mail Tweet

Autoschip Morning Midas gezonken! Schuld van elektrische auto’s?

In de afgelopen jaren is er een aantal keer een autoschip in brand gevlogen, waaronder de recent bij Alaska gezonken Morning Midas. Er wordt in zo’n geval al snel met een beschuldigende vinger in de richting van elektrische auto’s gewezen. Maar is dat terecht?

Het autoschip Morning Midas was onderweg van China naar Mexico met ruim 3.000 auto’s aan boord, waarvan slechts 70 volledig elektrische, toen het op 3 juni in brand vloog. Zo’n drie weken later, op 23 juni, zonk het voor de kust van Alaska, in de Stille Oceaan.

Elektrische auto’s vliegen niet vaker in brand

De eerste rook op het schip werd waargenomen op het dek waar de EV’s stonden geparkeerd, maar de precieze oorzaak van de brand op het autoschip is niet bekend. Het is een misverstand dat EV’s vaker in vlammen opgaan dan auto’s met een brandstofmotor. Het risico erop is bij beide ongeveer gelijk.

EV-batterijen zijn extreem moeilijk te blussen

Het probleem met elektrische auto’s is echter dat ze enorm moeilijk te blussen zijn. Dat komt door de cellen in de batterij, die ongelofelijk heet kunnen worden en dan een kettingreactie veroorzaken waar bluswater weinig effect op heeft. Thermal runaway heet dat.

Het binnenste van een EV-batterij kan zelfs zo heet worden dat het vuur keer op keer weer oplaait, ook al probeert de brandweer van alles om het te doven. Daarom experimenteren korpsen met een dompelbak, een container vol water, waarin de brandende EV dan een etmaal wordt ondergedompeld.

Meerdere incidenten in de afgelopen jaren

Nou is er nog nooit een brand op een autoschip officieel toegeschreven aan een elektrische auto, maar dat er EV’s aan boord staan, kan de vuurzee wel heftiger en moeilijker te bestrijden maken. Er wordt in de scheepvaartindustrie inmiddels gesproken over aangescherpte richtlijnen voor het transport van auto’s.

Dit na een aantal ernstige incidenten, zoals met de Höegh Xiamen in 2020 en de Felicity Ace, Grande Costa d’Avorio en Fremantle Highway in 2023. Op 16 april was er zelfs nog brand in Zeebrugge op de autocarrier Delphine, die op dat moment 270 EV’s en brandstofauto’s aan boord had.