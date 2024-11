Deel dit: Share App Mail Tweet

Creatieve armoede? Gelekte beelden tonen nieuwe Nissan Micra

Renault gooit hoge ogen met de nieuwe R5. Op dezelfde basis verschijnt binnenkort de nieuwe Nissan Micra. Maar zo origineel als de Renault 5 is, zo inspiratieloos lijkt de Micra te worden.

Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst kroop als een van de eerste journalisten achter het stuur van de nieuwe Renault 5. ‘Dit wordt een succesnummer’, zo concludeerde Hilhorst in deze videoreview.

Renault 5, Alpine A290 en Nissan Micra

We kunnen ons haast niet voorstellen dat er iemand is die de retrolooks van de Renault 5 niét kan waarderen. Mocht diegene toch bestaan, dan heeft hij geluk. Grotendeels dezelfde auto is straks ook te krijgen als extra sportieve Alpine A290 en als Nissan Micra.

Van die laatste zagen we tot nu toe enkel wat teaserfoto’s. Daaruit was al op te maken dat het neusje met grote ronde koplampen behoorlijk afwijkt van de hoekige lichtunits die Renault en Alpine voeren.

Sterke gelijkenissen

De rest van de auto is nu te zien op een gelekt onderdelenlabel en daarbij vallen juist de grote gelijkenissen op. De daklijn, deuren en raamstijlen zijn amper van elkaar te onderscheiden. Nissan leunt voor zijn nieuwe Micra dan ook sterk op Renault.

Wat mist op de Nissan-tekening is het laadindicatiescherm dat de Renault 5 op zijn motorkap heeft. Een originele feature die Micra-kopers dus niet krijgen.

Hot hatch-variant

Hoewel de Nissan Micra dus heel veel Renault-DNA heeft, hoeft dat niet erg te zijn. De Renault 5 rijdt immers erg prettig en dat belooft veel goeds voor de rij-eigenschappen van de Nissan. Ook lijkt een moddervette hot hatch-versie op komst.