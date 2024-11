Deel dit: Share App Mail Tweet

De Mini Clubman is zo gek als een deur | Sjoerds Weetjes 425

De eerste Mini onder supervisie van BMW was, net als zijn voorganger, niet bepaald een ruim bemeten gezinsauto. Dat lieten de potentiële kopers ook duidelijk weten. Was dat dan ook de reden dat er een Clubman verscheen? Het antwoord hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Binnen het huidige modellengamma van Mini is de naam Clubman niet meer te vinden. Mini heeft er afscheid van genomen. Slechts tweemaal gebruikte het merk Mini de aanduiding. De eerste maal was in 2007 en dat is het model dat centraal staat in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Sjoerd vertelt je hoe het model tot stand is gekomen en hoe de auto is getekend. Sjoerd verklapt tevens waarvoor voor de deurconstructies is gekozen.

Mini Clubman

De Clubman is geen vaste waarde binnen de Mini-familie gebleken, want de modelnaam is verdwenen. Toen BMW in de jaren 90 zich ging ontfermen over Rover ontstonden geruchten dat het model Mini spoedig zou worden geschrapt. De Duitsers omarmden echter Mini en zorgde ervoor dat de kleine tweedeurs saloon zelfs zijn typegoedkeuring kon behouden. Tot in 2000, toen het definitief niet meer haalbaar was om Mini te handhaven volgens alle overheidsregels.

Op dat moment was al duidelijk dat er een nieuwe Mini zou komen. Dat zou echter geen model onder de vlag van BMW worden, maar – zoals eind jaren 90 al voorgesorteerd – een model onder het merk Mini. Met een driedeurs hatchback trapte het merk af, gevolgd door een Cabriolet. Binnen de gelederen van Mini was toen al duidelijk dat er spoedig een opvolger moest komen, want ook dat allernieuwste model zou genekt worden door overheidseisen.

Waar de eerste Mini onder het merk Mini door een team van BMW-designers werd getekend, daar kwam de tweede lichting tot stand op een ontwerpafdeling van Mini. Zoals in een eerdere aflevering van Sjoerds Weetjes uitgelegd, was een roadstermodel het allereerste model dat de heren en dames tekenden. Hoe het verder op de ontwerpstudio verliep, hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.