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BYD pakt groot pijnpunt van moderne auto’s aan met gadget van 33 euro

Wat is een van de grootste ergernissen in een moderne elektrische auto? De bediening via een groot infotainmentscherm. Zo’n scherm ziet er strak uit, maar is in de praktijk lang niet altijd even intuïtief. BYD komt nu met een opvallend simpele oplossing: een losse, magnetische knop.

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Eerder zagen we al een soortgelijke gadget bij Xiaomi. Nu komt ook de Chinese autogigant BYD met zo’n slimme knop. Beter goed gejat dan slecht bedacht, zullen we maar zeggen.

BYD Smart Button

De BYD Smart Button kost in China 259 yuan, omgerekend ruim 33 euro. Voorlopig werkt de knop alleen met de nieuwe BYD Great Tang. Later moet ondersteuning voor andere modellen volgen.

Dergelijke verplaatsbare knoppen kennen we al van smarthome-systemen, maar in auto’s zie je ze nog nauwelijks. Toch is het minder een gimmick dan het misschien lijkt. Het accessoire biedt namelijk een antwoord op een echt probleem. Al is het wel een probleem dat autobouwers zelf hebben gecreëerd.

Veel kopers vinden een strak interieur zonder knoppen mooier en makkelijker schoon te houden. Tegelijkertijd missen andere bestuurders de tastbare, ergonomische duidelijkheid van een fysieke knop. In zo’n geval is een achteraf te plaatsen magnetische knop best logisch. Je bepaalt zelf of je hem wilt, waar je hem plaatst en welke functies je eraan koppelt.

Toch wringt het ook een beetje. Je betaalt nu extra voor een BYD-knop die vroeger gewoon standaard in de auto zat. Dan is 33 euro ineens toch wel veel geld.