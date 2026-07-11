Op Goodwood doodnormaal: een miljoenen kostende Lamborghini op de parkeerplaats
Het Goodwood Festival of Speed is prachtig, maar weet je wat nóg leuker is? De poort uitlopen en een rondje over de parkeerplaats struinen. Dan kom je de gekste auto’s tegen, zoals in dit geval een ruim 3 miljoen euro kostende Lamborghini Sián.
Op de parkeerplaatsen van het Goodwood Festival of Speed loop je van alles tegen het lijf. Zo zagen we twee jaar geleden in het gras, tussen een Nissan Qashqai en een Ford Focus, gewoon een Gordon Murray Automotive T50 staan.
Lamborghini Sián in gelimiteerde oplage
Zoveel geluk hadden we dit jaar niet, maar toch is een Lamborghini Sián bijna net zo indrukwekkend. Hij is in een oplage van 63 coupés en 19 roadsters gebouwd. Wij kwamen dit weekend een coupé tegen in een prachtig blauwe kleur.
De Sián is gebaseerd op de Aventador (bekijk de Sjoerds Weetjes-video over het model) en wordt aangedreven door een 6,5-liter atmosferische V12 en een elektromotor. Het totale vermogen van de aandrijflijn is 819 pk. Daarmee was de Sián in 2020 de sterkste Lamborghini ooit.
De auto sprint in 2,8 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 355 km/h. Mocht je gebruikt een Sián willen kopen, dan ben je minstens 3 miljoen euro kwijt. De nieuwprijs lag op ongeveer 2 miljoen euro, exclusief belastingen.
Meerdere Miura’s op concours van Cartier
Overigens waren er nog meer miljoenen kostende Lamborghini’s te vinden op het Goodwood Festival of Speed.
Op het concours d’elegance van Cartier stonden niet twee, niet drie, niet vier, niet vijf, maar zes Miura’s te pronken, waaronder een aantal SV’s.
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