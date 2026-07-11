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Deze hypercar van Audi is bijna honderd jaar oud, heeft een V16 en gaat meer dan 300 km/h

We hebben hem helaas niet rijdend gezien op het Goodwood Festival of Speed, maar toch willen we jullie de Audi (lees: Auto Union) Lucca niet onthouden.

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Deze Audi is nieuw, maar tegelijkertijd stokoud. Het origineel stamt uit 1935, was de ‘Bugatti Chiron’ van zijn tijd en is na de Tweede Wereldoorlog helaas verloren gegaan. Daarom heeft Audi er nu een kopie van gemaakt.

Vermogen van 520 pk uit een V16 met compressor

Het voertuig heet Lucca en is genoemd naar de Italiaanse plaats waar het in de jaren dertig een aantal snelheidsrecords zette. De 520 pk sterke Auto Union haalde er een top van 327 km/h, waarmee hij 10 km/h sneller was dan de concurrentie van Mercedes-Benz. Dat is nog steeds indrukwekkend.

En zijn monsterlijke krachtbron is dat ook. Lucca wordt aangedreven door een 520 pk sterke 6,0-liter V16 met compressor en weegt slechts 960 kilo.

Hij loopt overigens niet op gewone benzine. Er moet een mix van methanol, euro98 en tolueen in.

Documenten uit Audi-archief en oude foto’s

Niemand weet wat er met het origineel is gebeurd. Waarschijnlijk is de auto na de Tweede Wereldoorlog achter het IJzeren Gordijn verdwenen. De nieuwe Lucca is dan ook opgebouwd door een specialistische Engelse firma, Crossthwaite and Gardiner, die ook aan de Auto Union Type 52 heeft gewerkt.

Het bedrijf had weliswaar de beschikking over een paar documenten uit het archief van Audi, maar was vooral afhankelijk van oude foto’s om de techniek van Lucca te kopiëren op een historisch verantwoorde manier.

Auto Union ziet eruit als supersportwagen

Het resultaat is ronduit spectaculair. De Auto Union ziet eruit als een supersportwagen (wat-ie natuurlijk ook is) en lijkt door de wind te zijn gevormd.

Wat ontzettend knap is van de originele ontwikkelaars, die honderd jaar geleden natuurlijk nog niet dezelfde tools hadden als moderne engineers.

Audi neemt Lucca mee naar Goodwood

Audi heeft Lucca niet helemaal origineel gelaten, trouwens. Er zijn een paar verbeteringen doorgevoerd, onder meer aan de motor, om hem betrouwbaarder te maken, en aan de koeling.

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