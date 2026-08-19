Remco Slump
Remco Slump Nieuws gisteren
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‘Brandende elektrische auto is nauwelijks te blussen’, concluderen onderzoekers

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(Afbeelding: Pinellas County Government)

Elektrische auto’s vliegen niet vaker in brand dan auto’s met een verbrandingsmotor, maar zijn wel een groter probleem. Want als ze eenmaal branden, zijn ze bijna onmogelijk te blussen, zo luidt de conclusie na een uitgebreid onderzoek.

Het Fire Safety Research Institute heeft allerlei blusmethoden getest en concludeert dat er eigenlijk geen een écht helpt bij een brandende EV. Met andere woorden: het is nagenoeg onmogelijk om de thermal runaway in een batterij te stoppen.

‘Water op de auto en batterij is niet effectief’

Water, schuim, blusdekens: ze kunnen hooguit het vuur een beetje onder controle houden, maar echt blussen lukt ermee niet. ‘Grote hoeveelheden water op het voertuig en batterijpakket is niet effectief’, schrijven de onderzoeker, ‘en dat komt door de constructie van de auto.’

Dit gebeurt er als de accu van een elektrische auto in brand vliegt

Daarmee doelen ze op het feit dat het accupakket grotendeels is afgesloten en het vrijwel onmogelijk is om daar blusmiddelen in te krijgen. Het is niet voor niets dat brandweerkorpsen soms gebruikmaken van containers met water, waar ze een brandende EV in onderdompelen.

Advies voor afslepen wrak elektrische auto

Het lastige is namelijk dat het vuur in een batterij iedere keer weer kan oplaaien, doordat het van cel naar cel gaat. Pas als het accupakket volledig is uitgebrand, is daar geen risico meer op, zo staat er geschreven in het onderzoeksrapport.

De researchers stellen ook voor een brandweerunit mee te sturen met de takelwagen die het EV-wrak wegsleept, voor het geval dat het vuur weer begint. Om dezelfde reden moet het wrak, als het ergens wordt neergezet, minimaal 5 meter van andere objecten staan.

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Remco Slump
Geschreven door Remco Slump

Heintje Davids van Autovisie. Begon in 2005 als stagiair en kwam terug in 2007, 2013 én 2022. Rijdt een BMW-motor, maar zou liever een 850CSi hebben.

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