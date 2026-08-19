Deel dit: Share App Mail Tweet

Jonge Apeldoorner ontdekt op harde manier wat onderstuur is: ramt met Volvo V60 een Range Rover

Een jonge automobilist uit Apeldoorn heeft op harde wijze kennisgemaakt met onderstuur. Hij vloog met zijn Volvo V60 uit de bocht en kwam uiteindelijk boven op een plantenbak en tegen een geparkeerde Range Rover tot stilstand.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

De crash werd vastgelegd door een beveiligingscamera van een bedrijf. Het ongeluk gebeurde afgelopen zondag, kort na 05.00 uur ’s ochtends.

Volvo-rijder ramt Range Rover

Op de beelden is te zien hoe de bestuurder met hoge snelheid komt aanrijden. Hij remt te laat en neemt te laat de bocht. Dit alles zorgt ervoor dat de Volvo V60 uit de bocht vliegt. Dat is onderstuur: de voorbanden hebben te weinig grip om de auto de bocht door te trekken en de auto wordt naar de buitenkant van de bocht geduwt. Het gevolg is dat de auto een ruimere bocht maakt dan de bestuurder wil. In dit geval gaat het helemaal mis.

De Volvo mist rakelings een verkeersbord, rijdt door de struiken en schiet vervolgens via een oprit over een plantenbak. Daar eindigt de crash tegen een geparkeerde Range Rover. Dit is geen kwestie van een kleine inschattingsfout, maar een onbezonnen actie.

Dat levert ongetwijfeld een flinke schadepost op. Zowel de Volvo als de Range Rover is bepaald niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Het is niet bekend of de bestuurder onder invloed was.