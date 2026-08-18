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Dodelijk ongeluk A59: deze informatie kan de politie uit de zwarte doos van de auto halen

De politie doet onderzoek naar het dodelijke ongeval op de A59 van afgelopen vrijdag, waarbij een bestuurder achter op een file botste. Rechercheurs kunnen daarbij informatie uit de zwarte doos van betrokken auto’s halen.

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De politie heeft een 34-jarige vrouw uit Nistelrode aangehouden en verhoord over het ongeluk. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijke aanrijding, waarbij een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Oss om het leven zijn gekomen.

Wat is er precies gebeurd?

De vrouw reed waarschijnlijk met hoge snelheid op de staart van een file in. Bij het ongeluk waren in totaal vier auto’s betrokken. Zes mensen raakten gewond. De file op de A59 ontstond door protesterende boeren, die met hun tractoren onderweg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Ze zijn het niet eens met het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van vijf pluimveebedrijven in te trekken.

Heeft de betrokken auto een ‘black box’?

Op foto’s is te zien dat de vrouw uit Nistelrode in een gefacelifte BMW iX3 reed (2021 – 2025), dus is het antwoord: ja. Een woordvoerder van BMW Nederland bevestigt aan Autovisie dat alle BMW’s vanaf 2004 beschikken over een zogeheten Event Data Recorder (EDR), die geïntegreerd is in de airbagregelunit.

Een EDR is vanaf 6 juli 2022 in Europa verplicht op volledig nieuw ontwikkelde modellen en werd twee jaar later een vereiste voor alle nieuwe auto’s. Je kunt de functionaliteit vergelijken met de ‘black box’ van een vliegtuig, waarin allerlei relevante informatie wordt opgeslagen, zodat onderzoekers in het geval van een crash beter de oorzaak ervan kunnen achterhalen.

Daarom heeft de recorder in de auto toegang tot alle rijgegevens: de snelheid, de stand van het gas- of rempedaal, de uitslag van het stuur, het motortoerental, de mate van acceleratie of juist vertraging, welke veiligheidssystemen wanneer actief zijn, enzovoort.

De EDR registreert continu, maar slaat de informatie alleen op in het geval van een ongeluk: van vijf seconden vóór de klap tot drie tiende van een seconde erna.

Kan je zo’n EDR uitschakelen?

Nee, dat kan niet. En iedereen kan ook niet zomaar bij de opgeslagen informatie. Alleen bepaalde autoriteiten kunnen dat, zoals de politie. De zwarte doos slaat bovendien geen privacygevoelige informatie op, zoals over de bestuurder en/of eigenaar van het voertuig en de locatie ervan (zoals in dit geval de plek op de A59). Daarmee voldoet hij aan de AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De EU hoopt met de invoering van de EDR het aantal verkeersdoden in Europa verder te kunnen terugdringen. Er moet een preventieve werking van uitgaan, want wie nu roekeloos rijdt en een ongeluk veroorzaakt, kan daar moeilijk over liegen. De EDR-data liegt namelijk niet.

En als een auto geen EDR heeft?

Dan nog kan de politie na een ongeluk mogelijk nuttige informatie uit een auto halen. Ook modellen van vóór de Europese verplichting registreren grote hoeveelheden informatie, die ze nodig hebben om bijvoorbeeld hun eigen veiligheidssystemen te kunnen laten functioneren. Veel van die elektronische waakhonden zijn inmiddels verplicht in Europa. Sommige kunnen door de bestuurder worden uitgezet.

Mag je veiligheidssystemen uitzetten?

Ja, dat mag. Veel automobilisten hebben een hekel aan de piepjes van de snelheidswaarschuwing of vinden het maar niks dat Lane-Keeping Assist ze met rukjes aan het stuur binnen de lijnen probeert te houden, dus deactiveren ze die systemen voordat ze wegrijden. Na het uit- en aanzetten van de auto zijn ze echter verplicht weer ingeschakeld.

Daarbij zijn veiligheidssystemen natuurlijk niet zaligmakend. Wie met hoge snelheid op een obstakel af rijdt, zal niet op magische wijze worden behoed voor een ongeluk door de automatische noodremassistent. Die kan in zo’n situatie het voertuig maar zover afremmen. De verantwoordelijk om op te letten en op een veilige manier te rijden, ligt altijd bij de bestuurder.

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