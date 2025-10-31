Coen Grutters
Coen Grutters Nieuws Vandaag
Leestijd: 2 minuten

Boete in 2026? Deze verkeersboetes gaan toch meer geld kosten

(Afbeelding: ANP)

Hoewel de boel in de Tweede Kamer deze week flink is opgeschud, lag er een plan om de verkeersboetes de komende jaren niet verder te laten stijgen. Toch zit er volgend jaar nog een prijsstijging in het vat. Hieronder zie je welke boetes je in 2026 meer geld gaan kosten.

Het idee om boetebedragen niet verder mee te laten stijgen met de inflatie, komt niet uit de lucht vallen. Eerder sprak een Utrechtste rechter zich al fel uit tegen de hoge verkeersboetes in Nederland en de enorme verhogingen die je riskeert wanneer je niet tijdig betaalt. Ze schieten hun doel voorbij, zo klonk de kritiek.

Deze boetes gaan in 2026 meer geld kosten

Voorlopig is de boetebevriezing dus nog niet aan de orde. Komend jaar lijkt er bij veel verkeersboetes gewoon weer een paar euro bij op te komen. Bij veel hoge boetes zoals die voor rechts inhalen, rijden terwijl je een telefoon vasthoudt en door rood rijden komt er een tientje bij op. Hieronder zie je de belangrijkste wijzigingen.

OvertredingBoete 2025Boete 2026
Rijden met je telefoon in de hand€ 430€ 440
Fout parkeren op algemene gehandicaptenplek€ 380€ 400
Fout parkeren€ 120€ 130
Verkeerd inhalen € 310€ 320
Geen voorrang verlenen aan rechts€ 310€ 320
Onnodig geluid veroorzaken € 310€ 320
Onnodig mistlicht voeren aan voorkant€ 120€ 130
Niet werkend derde remlicht (auto’s na 30-09-2001)€ 120€ 130
Afslaan zonder richting aan te geven€ 120€ 130
Negeren inhaalverbod € 310€ 320
Onleesbaar kenteken€ 180€ 190
Overtreding milieuzone€ 120€ 130
Door rood rijden€ 310€ 320
Stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven zonder noodzaak€ 310€ 320
Stilstaan op een stoep€ 120€ 130
Een kruispunt blokkeren€ 310€ 320
Een militaire colonne of uitvaartstoet doorsnijden€ 120€ 130

Verkeersboetes per snelheidsovertreding in 2026

Ook de boetes voor snelheidsoverschrijdingen stijgen komend jaar naar verwachting met een paar euro tot een tientje ten opzichte van de boetebedragen in 2025. Hieronder zie je de boetebedragen per km/h te hard.

Te hardBinnen bebouwde komBuiten bebouwde komSnelweg
4 km/h€ 37€ 33€ 28
5 km/h€ 46€ 42€ 34
6 km/h€ 56€ 50€ 49
7 km/h€ 65€ 59€ 49
8 km/h€ 73€ 68€ 56
9 km/h€ 84€ 79€ 64
10 km/h€ 95€ 89€ 84
11 km/h€ 129€ 121€ 115
12 km/h€ 140€ 134€ 126
13 km/h€ 155€ 147€ 136
14 km/h€ 166€ 159€ 147
15 km/h€ 179€ 172€ 159
16 km/h€ 192€ 184€ 171
17 km/h€ 207€ 197€ 185
18 km/h€ 223€ 210€ 200
19 km/h€ 237€ 227€ 213
20 km/h€ 255€ 243€ 229
21 km/h€ 272€ 258€ 244
22 km/h€ 289€ 273€ 258
23 km/h€ 308€ 289€ 273
24 km/h€ 324€ 308€ 289
25 km/h€ 345€ 326€ 304
26 km/h€ 363€ 345€ 321
27 km/h€ 387€ 362€ 337
28 km/h€ 405€ 381€ 350
29 km/h€ 426€ 404€ 369
30 km/h€ 446€ 424€ 389
31 km/hOM-beschikkingOM-beschikking€ 408
32 km/hOM-beschikkingOM-beschikking€ 427
33 km/hOM-beschikkingOM-beschikking€ 446
34 km/hOM-beschikkingOM-beschikking€ 468
35 km/hOM-beschikkingOM-beschikking€ 488
36 km/hOM-beschikkingOM-beschikking€ 508
> 36 km/hOM-beschikkingOM-beschikking€ 520
> 40 km/hOM-beschikkingOM-beschikkingOM-beschikking

