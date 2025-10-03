Deel dit: Share App Mail Tweet

Plan tegen alsmaar duurdere boetes: dit kan je veel geld besparen

In Nederland zijn de verkeersboetes erg hoog, zeker in vergelijking met andere Europese landen. Een aangenomen motie van de Tweede Kamer brengt misschien wat verlichting voor toekomstige boeterijders.

De motie in kwestie werd door SP-kamerlid Michiel van Nispen ingediend en stelt dat de verkeersboetes de komende jaren niet moeten meestijgen met de inflatie. Hij constateerde namelijk dat de boetebedragen recentelijk zijn verhoogd om gaten in de begroting te dichten. Hij vond dat onacceptabel en een meerderheid van de Tweede Kamer is het met hem eens.

Verkeersboetes bevriezen

De motie om verkeersboetes niet duurder te maken kreeg dus van de meeste partijen in de Tweede Kamer steun en de partijen die voor het voorstel stemden waren samen goed voor 109 zetels. VVD, D66, CDA, JA21 en Volt stemden tegen. Met deze plannen willen de politieke partijen automobilisten tegemoetkomen in aanloop naar de komende verkiezingen.

Van Nispen stelde verder in zijn motie dat hij beseft dat het direct verlagen van de boetebedragen te veel geld zou kosten. Daarom grijpt hij terug op een ouder plan van het Openbaar Ministerie. Zij stelde namelijk in 2024 een indexeringstop voor: niet de boetebedragen verlagen, maar ook niet verhogen. Uiteindelijk zorgt inflatie er dan vanzelf voor dat de verkeersboetes relatief minder duur worden.

Andere motie in de Tweede Kamer

Het bevriezen van de verkeersboetes was niet het enige plan wat Van Nispen in de Tweede Kamer indiende. Samen met Kamerlid Lahlah (GroenLinks/PvdA) en El Abassi (Denk) heeft hij namelijk een motie ingediend om de verhogingen van verkeersboetes, na aanmaningen, te verlagen.

Zijn voorstel is dat bedragen na een eerste aanmaning met 20 euro worden verhoogd en dat hier na een tweede aanmaning 20 procent van het openstaande bedrag bijkomt. Op dit moment wordt er na een eerste aanmaning met 50 procent verhoogd en na een tweede aanmaning met 100 procent. Ook dit voorstel is aangenomen.

Dat deze voorstellen aangenomen zijn, betekent niet direct dat er iets aan de verkeersboetes verandert. De moties van de Tweede Kamer houden alleen in dat het kabinet serieus naar de plannen moet gaan kijken. Nu de verkiezingen nog niet geweest zijn en we met een demissionair kabinet zitten kunnen we nog wel even wachten voordat de voorstellen serieus opgepakt worden.