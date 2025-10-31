Eén van deze 7 finalisten wordt de Auto van het Jaar 2026
De zeven finalisten die kans maken op de titel Auto van het Jaar 2026 zijn bekendgemaakt. Deze auto’s strijden om de gewilde prijs.
Maar liefst 59 juryleden uit 22 landen bepalen elk jaar de uiteindelijke volgorde van de zeven finalisten. Namens Nederland nemen Frank Buma (ANWB), Jaco Bijlsma (Autovisie) en Peter Hilhorst (De Telegraaf/Autovisie) zitting in de jury.
De zeven finalisten voor Auto van het Jaar 2026
De juryleden zullen de genoemde modellen de komende tijd nog uitgebreider testen om tot een uiteindelijke winnaar te komen. Hieronder zie je de shortlist, nu nog op alfabetische volgorde.
1. Citroën C5 Aircross
Hoewel de nieuwe Citroën C5 Aircross de nodige componenten deelt met Stellantis-broers zoals de Peugeot 3008 en Opel Grandland, heeft hij één groot voordeel ten opzichte van zijn concerngenoten: zijn prijs.
2. Dacia Bigster
Dacia blaast de Duster op tot grotere proporties en noemt hem Dacia Bigster. Om een segment hoger te scoren met de vertrouwde Dacia-formule: veel voor weinig. Is dat genoeg voor de titel Auto van het Jaar 2026?
3. Fiat Grande Panda
Met zijn retro uiterlijk, compacte formaat en aantrekkelijke vanafprijs moet deze Fiat Grande Panda het vuur aan de schenen leggen van de Renault 5, die er vorig jaar met de winst vandoor ging.
4. Kia EV4
Kia domineert de Nederlandse verkooplijsten met onder meer de Picanto en EV3. De Koreanen voegen nu de Kia EV4 aan het arsenaal toe. Een mogelijke verkooptopper die zich straks zomaar de Auto van het Jaar 2026 zou mogen noemen.
5. Mercedes-Benz CLA
Met de nieuwe CLA wijkt Mercedes-Benz plots af van de EV-strategie die het merk voorheen hanteerde. Geen zetpilvormige EQ-modellen meer die er uitsluitend met volledig elektrische aandrijflijn komen, maar qua looks weer een échte Mercedes-Benz die naar wens hybride of elektrisch is, maar nog altijd zeer efficiënt. Het maakt de nieuwe CLA een serieuze kanshebber.
6. Renault 4
De afgelopen twee jaar wist Renault de titel Auto van het Jaar in de wacht te slepen met de Scenic en de 5 (samen met de Alpine A290). Gaat het de Fransen een derde keer lukken met de eveneens retro gestylede Renault 4?
7. Skoda Elroq
De nieuwe Skoda Elroq moet in zijn eentje de eer van de Volkswagen Group hooghouden tijdens de Auto van het Jaar 2026-verkiezing. De Elroq is Skoda’s wapen voor de prijzenoorlog die momenteel in EV-land woedt.
