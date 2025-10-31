Deel dit: Share App Mail Tweet

De bestverkochte auto ter wereld wordt een waterstofauto

‘We gaan het compleet anders doen’, moet Toyota gedacht hebben tijdens het ontwerpen van de nieuwe Corolla. Pas op dat je je niet verslikt bij het zien van de nieuwe Toyota, want de bestverkochte auto ter wereld wordt op het gebied van design en aandrijving volledig vernieuwd. Zo wordt hij straks zelfs als waterstofauto aangeboden.

Echt spannend was de Toyota Corolla voorheen niet te noemen, maar ondanks zijn brave uiterlijk is het een onmiskenbaar populaire auto. Op de Japan Mobility Show dit jaar werd het nieuwe Corolla Concept gepresenteerd. Als we het studiemodel mogen geloven, ondergaat de bekende Toyota een flinke metamorfose.

Toyota Corolla niet langer braaf

Op het eerste gezicht valt vooral de futuristische uitstraling van de nieuwe Corolla op. Het Japanse merk heeft bij het concept gekozen voor een elektrische look met hoeken zo scherp dat je jezelf er haast aan zou kunnen snijden. Doorlopende lichtbalken en grote 21-inch wielen versterken het moderne uiterlijk. Met de dertiende generatie lijkt Toyota het tamme imago van de Corolla achter zich te willen laten.

Het conceptmodel van de nieuwe Toyota Corolla bevat maar liefst drie kleppen: twee aan de voorkant en één aan de achterkant. Dit wijst op meerdere aandrijflijnopties. Het is duidelijk dat dit conceptmodel in eerste instantie als elektrische auto is ontworpen, maar Toyota sluit ook andere opties niet uit. Voorlopig lijken (plug-in) hybride, volledig elektrische, verbrandings- en waterstofvarianten op de planning te staan.

Bestverkochte auto ter wereld rijdt straks op waterstof

Vooral dat laatste is interessant. Toyota levert al een waterstofauto, de Mirai. Hoewel die auto geen groot succes te noemen is, blijft het merk toch inzetten op deze techniek. De Japanners zijn hier al jaren mee bezig en waterstoftechniek van Toyota zal ook verschijnen in de volgende BMW X5.

Toyota werkt aan een nieuwe generatie brandstofcelaandrijving die twintig procent efficiënter moet worden in de Corolla dan in Toyota’s huidige waterstofauto. Mitsumasa Yamagata, directeur van Toyota’s waterstofdivisie, zegt in gesprek met Autocar dat Toyota vol blijft inzetten op waterstoftechniek.

De toekomst van waterstofauto’s

Het probleem is dat de waterstoftankinfrastructuur nu nog zeer beperkt is. Consumenten zijn niet happig op waterstofauto’s omdat geschikte tankstations schaars zijn. Bedrijven zijn niet geïnteresseerd in het bouwen van deze tankstations omdat er nog maar weinig waterstofauto’s rondrijden. De sleutel ligt volgens Yamagata bij vrachtverkeer. Zodra de transportsector meer inzet op waterstof, zal de tankinfrastructuur uitbreiden en wordt het ook voor consumenten interessanter.

Vrachtwagens gebruiken bovendien veel meer waterstof dan personenauto’s, waardoor hun grootschalig gebruik de hoge prijs die er nu nog aan kleeft kan verlagen. Meer tankstations zijn volgens hem haalbaar als overheden en bedrijven hieraan meewerken.

Wie weet komt met de nieuwe Toyota Corolla ook de brandstofcel meer van de grond. Wie geen toekomst ziet in de waterstofauto, kan bij Toyota gelukkig ook aankloppen voor andere aandrijflijnen. De nieuwe Corolla belooft een revolutionair model te worden, al is een officiële lanceringsdatum nog niet bekend. Mogelijk wordt het model al in 2026 gepresenteerd.