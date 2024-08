Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW stoot Tesla van troon en verkoopt meer elektrische auto’s in Europa

Tesla was een tijd lang de bestverkopende fabrikant van elektrische auto’s in Europa. Afgelopen maand is daar verandering in gekomen. BMW stevent de Amerikaanse fabrikant voorbij en verkoop iets meer EV’s.

Met de nadruk op ‘iets’, want waar Tesla in juli 14.561 elektrische auto’s in Europa aan de man bracht, verkocht BMW er 14.869. Het verschil is dus 308 exemplaren, zo blijk uit data van JATO Dynamics.

Elektrische auto’s verkopen minder goed en Tesla nog iets minder

Sowieso zit de populariteit van elektrische auto’s (even) in een dip. In Europa werden er 6 procent minder EV’s verkocht dan dezelfde maand een jaar eerder.

Ook van maand op maand zien we een fikse daling. Bij Tesla verkocht de Model Y bijvoorbeeld 16 procent minder goed dan de maand ervoor en de verkoopcijfers van de Model 3 daalden zelfs 17 procent.

Hoewel BMW meer elektrische auto’s verkocht, blijft de Tesla Model Y de bestverkochte elektrische auto van ons continent. Er werden er in juli 9.544 op kenteken gezet. De Y wordt op afstand gevolgd door de Volvo EX30 en Volkswagen ID.4 die 6.573 en 5.295 keer verkocht zijn afgelopen maand.

Succes voor BMW

De BMW iX1 heeft samen met de i4 veel hogere verkoopcijfers gehaald dan eerder. Beide stegen ze met meer dan 20 procent.

Overigens blijkt uit de cijfers dat de totale verkoop van auto’s 1,5 procent groeide afgelopen maand. In totaal werden er 1,03 miljoen auto’s op kenteken gezet in Europa. 54 procent van alle verkopen zijn SUV’s. Nederland doet het minder goed, hier werden 4 procent minder auto’s verkocht.

De bestverkochte auto van Europa

De bestverkochte auto in Europa is overigens nog steeds de Dacia Sandero. Op plek twee en drie staan de Volkswagen T-Roc en de Toyota Yaris Cross.