Australiër Doohan in 2025 tweede coureur F1-team Alpine

Jack Doohan is volgend seizoen de tweede Formule 1-coureur bij Alpine. De huidige reservecoureur wordt de vervanger van Esteban Ocon die overstapt naar het Formule 1-team Haas. Doohan is voor 2025 de tweede rijder naast Pierre Gasly.

De 21-jarige Australiër maakt sinds 2022 deel uit van het opleidingsprogramma van Alpine. Hij is de zoon van voormalig motorcoureur Mick Doohan. De coureur kwam de afgelopen jaren al enkele keren in actie in de vrije training voor Alpine.

“Ik ben zo blij met mijn promotie naar een fulltime stoeltje in 2025 met Alpine”, reageert Doohan. “Het is een heel speciaal moment, een trotse dag voor mijn familie en ik kijk ernaar uit om alles te geven en hard te gaan.”

Droom

Doohan laat via X ook weten “een surreëel gevoel” te hebben nadat hij zijn toekomst verder heeft vastgelegd bij Alpine. “Een droom die uitkomt. Ik kan het team niet genoeg danken voor deze kans.”

De Australiër eindigde afgelopen jaar als derde in het Formule 2-kampioenschap. Hij won drie races. Het seizoen ervoor in de F2 won hij ook drie races en eindigde als zesde in het kampioenschap.

“We kijken ernaar uit om Jack volgend seizoen in een stoeltje te hebben en hem de kans te geven zijn talent te laten zien in de Formule 1”, zegt teambaas Oliver Oakes. “Jack wordt de eerste coureur die vanuit de Alpine Academie een plek als coureur krijgt en dat is buitengewoon bevredigend voor het team.”

ANP