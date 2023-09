Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW maakt de iX1 goedkoper, maar daar lever je wel wat voor in

BMW maakt de volledig elektrische iX1 een stuk goedkoper. Nee, het is niet de zoveelste prijsverlaging. De Duitse fabrikant bereid het motorenaanbod uit.

De X1 is er momenteel met negen motorisering waarvan één elektrische: de iX1 xDrive 30. Voor 55.127 euro krijg je een vierwielaandrijver met 313 pk en een actieradius van 439 kilometer.

BMW iX1 goedkoper

De nieuw aan het modellenaanbod toegevoegde BMW is dus goedkoper dan de iX1 die we nu kennen. Wat de prijs exact is, laat het merk nog niet weten. Wel communiceert BMW de specificaties van de nieuwe aandrijflijn.

Specificaties

De BMW iX1 eDrive 20 heeft een elektromotor die tijdelijk tot 204 pk en 247 Nm aan koppel levert. Met dit vermogen sprint de EV van 0 naar 100 kilometer per uur in 8,6 seconden. De topsnelheid is begrensd op 170 kilometer per uur.

In de bodem ligt hetzelfde 64,7 kWh accupakket als in de iX1 xDrive 30. Hiermee haal je in geval van de goedkopere EV tussen de 430 en 475 kilometer aan rijbereik volgens WLTP. Opladen van het accupakket kan met 11 kW aan de openbare laadpaal (optioneel 22 kW) en met 130 kW aan de snellader.

