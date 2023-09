Deel dit: Share App Mail Tweet

Bijna alle Nederlandse benzinerijders willen geen elektrische auto

Het aandeel EV’s stijgt. Toch kunnen de belastingvoordelen, snelle acceleraties en soepele aandrijflijnen nog niet iedereen overtuigen. Sterker nog, bijna alle benzinerijders in Nederland willen op dit moment geen elektrische auto.

Autoverkoopsites Gespadaal.nl en AutoTrack deden onderzoek onder 2.000 benzinerijders. De conclusie van het onderzoek is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen.

Benzinerijders willen geen elektrische auto

Van de 2.000 ondervraagde benzinerijders in Nederland, geeft 96 procent (!) aan niet van plan te zijn om een elektrische auto te kopen. En dat is niet alleen om de rijeigenschappen of het geluid, het merendeel van Nederland rijdt toch niet dagelijks met een brullende V8, maar met name de accuconditie en actieradius zijn aspecten waar de Nederlandse benzinerijder zich zorgen om maakt.

Het onderzoek toont aan dat 37 procent van de benzinerijders zorgen heeft over de batterijconditie en 25 procent over de beperkte actieradius. Meer dan de helft van de ondervraagden investeert nog niet in een elektrische auto omdat de vraagprijs te hoog is. Daarbij is restwaarde ook een grote zorg.

Aandeel elektrische auto’s

Het aandeel EV’s in het Nederlandse wagenpark groeit nog steeds, al lijkt het nu iets af te nemen. Zo is er veel minder subsidie aangevraagd voor EV’s dit jaar en stagneert de handel in elektrische auto’s, zo bevestigt Gaspedaal.nl. In het eerste half jaar van 2023 zijn er minder stekkerauto’s verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (-2 procent).

Wat een belangrijke rol kan spelen, is het plan om vanaf 2026 ook wegenbelasting te heffen op elektrische auto’s. Hoeveel belasting je dan gaat betalen, lees je hier. Daarbij gaat ook de bijtelling in 2026 omhoog.

Hoeveel elektrische auto's in Nederland Het aandeel elektrische auto’s in Nederland is nog klein. Januari 2023 was slechts 3,1 procent van de auto’s een EV!

Of het aandeel EV’s dus blijft stijgen in Nederland, is nog maar de vraag. Volgens het onderzoek zit de gemiddelde benzinerijder nog niet op een stekkerauto te wachten.