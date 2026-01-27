Bekend automerk komt mogelijk met onwerkelijke plug-in hybride: “300 km elektrische range en razendsnel laden”
De Chinese autogigant BYD schijnt te werken nieuwe plug-in hybride-techniek. De geruchtenmolen draait op volle toeren en als we mogen geloven wat er in de wandelgangen wordt gezegd, dan verwatert het onderscheid tussen hybrides en volledig elektrische auto’s alleen maar verder.
Hoewel wij BYD vooral kennen van zijn elektrische auto’s, maakt de Chinese autogigant ook hybrides. Sinds 2024 levert het die modellen ook in Nederland. Ze dragen de toevoeging DM-i. Het nieuwe plug-in hybride-systeem waaraan de autobouwer zou werken, heet naar verluidt DM‑i 6.0.
Indrukwekkende specificaties
Goed, wat wordt er allemaal beweerd over deze plug-in hybride-techniek? Zowel Chinese media als merkfans stellen dat de nieuwe lichting PHEV’s van BYD een elektrische range krijgt tot wel 300 kilometer. Let wel, dat is volgens de Chinese meetmethode. Die tekent over het algemeen een rooskleuriger beeld dan onze (nog altijd niet zo betrouwbare) WLTP-testmethode. Evengoed zal de EV-range zo groot zijn dat je de brandstofmotor amper nog nodig hebt.
Grote plug-in hybride-SUV nu voor minder dan 30.000 euro in Nederland: dit krijg je voor het geld
Daarnaast zouden deze BYD-hybrides gebruikmaken van een 900V-boordnet. Dat is een hoger voltage dan de meeste volledig elektrische auto’s gebruiken. Het voordeel van een plug-in hybride met zo’n hoog boordnetvoltage is een grotere efficiëntie en snellere laadtijden. Er wordt gesproken over 400 kilometer actieradius bijlagen in slechts vijf minuten. Meer dus dan de volledig elektrische actieradius bedraagt.
BYD blijft stil over deze nieuwe plug-in hybride-techniek
Allemaal bijzonder indrukwekkende cijfers. Maar wat ervan waar is, zal de tijd uit moeten wijzen. Vooralsnog heeft BYD zelf namelijk niets laten horen over deze zogenaamde DM‑i 6.0-variant.
