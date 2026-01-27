Deel dit: Share App Mail Tweet

Tv-ster Jay Leno rijdt bijna Rolls-Royce in de prak door miscommunicatie met toeristenbusje

Het had weinig gescheeld of de Amerikaanse tv-ster en autoliefhebber Jay Leno had dit weekend zijn Rolls-Royce Spectre aan puin gereden. En dat allemaal door de knullig moment van miscommunicatie met de bestuurder van een toeristenbusje.

In Los Angeles stikt het ervan, met name in de duurdere wijken. Daar rijden safaribusjes vol toeristen door de straten, op zoek naar filmsterren en andere bekendheden.

Miscommunicatie met toeristenbusje

Eén busje had afgelopen weekend beet en trof Jay Leno, die een ritje maakte in zijn Rolls-Royce Spectre. De beelden die op sociale media rondgaan, laten het einde van de interactie tussen het toeristenbusje en Leno zien, maar dat is eigenlijk exact waar het spektakel begint.

“Kan ik de weg oprijden?”, vraagt de tv-ster als hij wil vertrekken. De bus belemmert het zicht en Leno kan niet goed zien of er verkeer nadert. “Ja hoor”, antwoord de tour guide die klaarblijkelijk niet begreep wat Leno bedoelde.

Want op het moment dat Jay Leno de weg op wil draaien, komt er van achter het busje een auto in rap tempo aan. Een boze toeter volgt en Leno moet vol in de ankers. “Je zei tegen hem dat hij kon rijden”, zegt een toerist zelfs met enige verbazing. Maar volgens de tour guide lag het aan de naderende auto. Ja, ja.

Elektrische Rolls-Royce Spectre van Jay Leno

“Dat was Jay Leno”, roept hij vervolgens enthousiast. “Die Rolls-Royce kost vier ton. Het is de eerste elektrische auto van het merk”, voegt hij eraan toe. Die feitjes heeft-ie keurig op een rij. Want de Spectre heeft in de Verenigde Staten inderdaad een startprijs van iets meer dan 420.000 dollar. Deze zal ongetwijfeld meer kosten, want de optielijst is eindeloos.

De Rolls-Royce vormt het uiterste van wat elektroland te bieden heeft. Eerder zette Autovisie de Spectre tegenover het andere uiterste. Onze rijtest met de luxueuze EV, zie je hieronder.