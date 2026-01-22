Deel dit: Share App Mail Tweet

Grote plug-in hybride-SUV nu voor minder dan 30.000 euro in Nederland: dit krijg je voor het geld

Veel Chinese fabrikanten willen helemaal niet de goedkoopste zijn, ze willen juist uitblinken op gebied van luxe en comfort. Leapmotor pakt het anders aan. Ze verkopen nu een grote plug-in hybride-SUV voor minder dan 30.000 euro.

Leapmotor werkt in Europa samen met Stellantis. In bovenstaande video maakten we al kennis met de volledig elektrische B10. Deze kun je al krijgen voor 27.995 euro.

Plug-in hybride voor minder dan 30.000 euro

De plug-in hybride is iets duurder, maar staat dus ook al voor minder dan 30.000 euro op de Nederlandse prijslijst. Wat krijg je voor dit geld?

Allereerst een ruime SUV die ook nog eens een best prima standaarduitrusting heeft. Voor verwarmde en gekoelde stoelen, kunstleren bekleding en extra speakers moet je bijbetalen. De Leapmotor B10 is dan ook een budgetauto. Je krijg wel al standaard een groot panoramadak, draadloze opladers, Apple CarPlay, Android Auto en een groot infotainmentscherm.

De hybride heeft een 18,8 kWh-accupakket waar de elektromotor van 218 pk en 240 Nm zijn energie uit put. In de neus van de Leapmotor B10 plug-in hybride ligt een 1,5-liter benzinemotor die de accu op kan laden. Hierdoor kun je verder rijden als de accu leeg is. De totale WLTP-range van de auto komt daardoor uit op 900 kilometer waarvan 82 kilometer puur elektrisch.

Leapmotor B10 plug-in hybride inder bagageruimte dan EV

Voor minder dan 30.000 euro mag je blijkbaar ook snellaadcapaciteit verwachten. Hij kan tot 46 kW DC-laden. Hierdoor is hij in 20 minuten van 30 naar 80 procent opgeladen. Opvallend is verder dat de elektrische Leapmotor B10 110 liter meer aan bagageruimte heeft dan deze plug-in hybride. Je kunt bij de ‘Hybrid EV’ 330 liter aan spullen meenemen.