Als deze Unimog kon praten, zou-ie roepen: ‘GET TO THE CHOPPA!!!’

Liefhebbers zullen weten uit welke film die quote komt: de originele Predator, met in de hoofdrol Arnold Schwarzenegger. En laat hij nou de eerste eigenaar zijn van deze Unimog.

Maar natuurlijk reed Arnold Schwarzenegger ooit in een Unimog! Hij is per slot van rekening ook de man aan wie we de Hummer H1, de consumentenversie van de Humvee, te danken hebben.

Mercedes Unimog uit 1977

We moeten even iets nuanceren, trouwens. ‘Ahnuld’ was strikt genomen niet de eerste eigenaar van deze Unimog, maar wel de eerste die hem in deze vorm reed.

De vierwielaangedreven vrachtwagen is gebouwd in 1977 en werd in 2012 gerestaureerd door een Duitse specialist, die hem ook gelijk aan de wensen van ‘the governator’ aangepast.

Handtekening Schwarzenegger

De upgrades behelzen onder meer 22 inch-wielen, geschoeid met banden in de maat 445/65, lampen van Hella, luchtvering, een rollbar en een interieur met daarin de nodige updates.

De handtekening van Schwarzenegger staat op het dashboard, maar toch hield ‘the governator’ de truck niet lang. Hij stond al in 2014 weer te koop op een Duitse occasionsite.

‘Get to the choppa!’

Deze Unimog wordt aangedreven door een 6,4-liter zes-in-lijn turbodiesel met 320 pk, dus daarmee kon de acteur / gouverneur nog best snel mee naar de ‘CHOPPA’ vluchten.

We doelen daarmee uiteraard op de uitspraak van Dutch (Schwarzenegger) uit de film Predator, die in de jungle wordt geconfronteerd met een gevaarlijke alien en zijn metgezel beveelt naar de helikopter te vluchten. Het zware Oostenrijkse accent van Arnold maakte dat onbedoeld hilarisch.

Geveild in januari

Zijn voormalige Mercedes Unimog wordt overigens eind januari geveild in Scottsdale, Arizona. Barrett-Jackson, het veilinghuis, vermeldt geen verwachte opbrengst. Er is geen minimumprijs.