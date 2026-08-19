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Als deze nieuwe Britse sportauto geen plagiaat is, dan weten wij het ook niet meer

Gordon Murray Automotive moet wel een uitstekende relatie met McLaren hebben, want deze S1 is niet alleen qua concept een kopie van de F1, maar ook qua design.

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Gordon Murray Automotive (GMA) haalde vorig jaar hetzelfde kunstje uit, toen met de S1 LM, die als twee druppels water op de McLaren F1 GTR lijkt.

Kopie van McLaren F1-prototype

Als McLaren zou willen, dan zou het bedrijf er ongetwijfeld een zaak van kunnen maken, want deze S1 neemt zoveel details van de F1 over (vooral van het eerste prototype uit 1992, met de hoge spiegels), dat het bijna plagiaat is. Zelfs het ontwerp van de lichtmetalen wielen komt overeen.

Afijn, er zal achter de schermen wel een overeenkomst zijn gesloten tussen Murray – ooit de ontwerper van de F1 – en McLaren. Achter beide bedrijven zit bovendien dezelfde investeerder: CYVN Holdings.

Slechts 64 stuks van Gordon Murray S1

GMA is van plan om 64 exemplaren van de S1 te bouwen. Hij is het wat meer op straatgebruik gerichte alternatief voor de S1 LM.

Beide hebben een 4,2-liter V12 achterin, een atmosferische motor die maximaal 12.100 tpm draait. De minder dan 997 kilo wegende S1 levert 690 pk en 500 Nm, wat via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen gaat.

Met een langere zes versnelling

Die transmissie is dezelfde als in de S1 LM, maar dan met een langere zesde versnelling om de auto op de snelweg wat te kalmeren. Volgens GMA staat de S1 een centimeter hoger op zijn wielen dan de S1 LM, is het onderstel versoepeld en biedt-ie aan boord meer luxe.

Ook zou de geluidsisolatie zijn verbeterd. De opzet van het interieur is hetzelfde als in de McLaren F1, met de bestuurder in het midden en twee stoelen voor passagiers er schuin achter.

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