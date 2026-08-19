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Verstappens teamgenoot Hadjar mist Formule 1-race Zandvoort

Formule 1-coureur Isack Hadjar moet de Grote Prijs in Zandvoort aan zich voorbij laten gaan door een polsblessure. De Nieuw-Zeelander Liam Lawson vervangt de Fransman als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, meldt de renstal.

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Hadjar (21) behaalde in zijn eerste seizoen bij Red Bull tot nu toe 68 punten en staat daarmee achtste in de WK-stand. Zijn beste resultaat is de vierde plaats in Monaco. Vorig jaar eindigde hij als coureur van Racing Bulls als derde in Zandvoort.

De 24-jarige Lawson begon vorig seizoen als teamgenoot van Verstappen, maar moest al na twee grands prix plaatsmaken voor Yuki Tsunoda. De Japanner maakte weinig indruk en werd dit seizoen vervangen door Hadjar. Lawson rijdt sinds zijn vertrek bij Red Bull voor zusterteam Racing Bulls.

Vervanger

Tsunoda is bij Racing Bulls dit weekend in Zandvoort de vervanger van de doorgeschoven Lawson. De Japanner rijdt met teamgenoot Arvid Lindblad.

De voorlopig laatste Dutch Grand Prix begint vrijdag met de enige vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. De hoofdrace is zondag.

ANP