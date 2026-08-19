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Risicovolle occasion met Italiaanse charme en bijzondere techniek rijdt fantastisch

Een klassieke Alfa met een flinke portie karakter hoeft geen tienduizenden euro’s te kosten. De Alfa Romeo Alfasud is een heerlijke occasion, maar je moet bij je zoektocht oppassen voor het roestspook.

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In 1971 verscheen de Alfa Romeo Alfasud als eerste model uit de nieuwe fabriek van Alfa bij Napels. De compacte hatchback kreeg een boxermotor, voorwielaandrijving en een opvallend laag zwaartepunt. Die combinatie maakte de Alfasud voor zijn tijd technisch behoorlijk vooruitstrevend. In de video hierboven zie je hoe Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst met de Ti QV-versie van deze occasion rijdt.

Alfa Romeo Alfasud: goed en slecht voor het imago van het merk

Hoewel het model inmiddels meer dan vijftig jaar oud is, spreekt de techniek nog altijd tot de verbeelding. De Alfa Romeo Alfasud was klein, licht en vooral gericht op rijplezier. Later verschenen sterkere uitvoeringen, waaronder de Ti en Sprint. Vooral die laatste groeide uit tot een geliefde klassieker. Helaas bleek corrosie de grote achilleshiel van deze occasion. Zijn bouwkwaliteit verschilde sterk per exemplaar, waardoor veel Alfasuds over de jaren letterlijk zijn weggeroest.

Onder de motorkap van de Alfa Romeo Alfasud ligt een boxermotor met een cilinderinhoud van 1,2 tot 1,5 liter. Afhankelijk van de uitvoering levert dit motorblok 63 tot 105 pk. Verwacht daarmee geen bloedstollende prestaties, maar wel een vlotte occasion met een betrokken rijbeleving.

Ook het ontwerp van de Alfa Romeo Alfasud is bijzonder. De compacte, eenvoudige vormgeving van de occasion heeft die kenmerkende Italiaanse uitstraling. Een Sprint-versie is een coupé die dankzij zijn lage daklijn en lange neus sportiever oogt. Het interieur is inmiddels sterk verouderd, maar juist dat hoort bij de charme van zo’n klassieker.

Zoveel betaal je voor een occasion

Het absolute topmodel Ti QV staat niet te koop, maar je kunt momenteel wel vijf andere versies van de Alfa Romeo Alfasud vinden. Prijzen variëren van 10.900 tot 19.950 euro en de zwarte Sprint Veloce op de foto’s lijkt het meest op de auto waarmee Peter Hilhorst rijdt. Deze occasion wordt voor 15.950 euro aangeboden in het Noord-Hollandse Hem en is volledig gerestaureerd. Let bij dit exemplaar wel goed op de tellerstand van 2.860 kilometer. Volgens de advertentie is de tellerstand namelijk 35 jaar geleden tijdens de restauratie op 0 gezet. Daardoor is alleen bekend hoeveel kilometer er sinds 1991 mee is gereden. Vraag de verkoper daarom naar de daadwerkelijke kilometerhistorie voordat je tot aankoop overgaat.

Hier wil je op letten bij een gebruikte Alfa Romeo Alfasud

Roest is de grootste vijand van de Alfa Romeo Alfasud. Cruciale plekken om te controleren zijn de wielkasten, de bodemplaat, de voorste veerpoten, de dorpels, de raamranden (voor en achter) en de ophangpunten van de achteras. Een aantoonbare onderhoudshistorie is bij een klassieker van deze leeftijd extra waardevol. Bij een exemplaar dat lang heeft stilgestaan, verdienen ook het onderstel, de remmen, de twee distributieriemen en de versnellingsbak extra aandacht.