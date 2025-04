Deel dit: Share App Mail Tweet

65-jarige vrouw woont in een Smart en de reden zal je verbazen

De woningnood is in Nederland groot, maar ook in andere landen als de Verenigde Staten is het lastig voor velen om een huis te vinden. Dit is echter niet de reden waarom deze 65-jarige Amerikaanse vrouw in een Smart woont.

Campers zijn er in allerlei soort en maten, zo zagen we eerder al een Suzuki Carry kei-car camper. Het mini-busje is echter veel ruimer dan deze tweezitter.

65-jarige woont in een Smart Fortwo

Kai, de 65-jarige vrouw die in een Smart woont, gebruikt haar ForTwo als camper. Ze is niet uit haar huis gezet of heeft geen geld om te wonen, maar ze wilde eerder met pensioen dan in een gewoon huis mogelijk was. In de video vertelt ze dat ze tot haar 70ste levensjaar moet wachten op Social Security, een soort Amerikaanse AOW.

De vrouw is daarom in haar Smart gaan wonen. Ze kan platliggen in de kleine Fortwo en zegt alle spullen bij te hebben die ze nodig heeft. Althans, een toilet en douche – die je veelal wel vindt in een camper – heeft Kai niet. Ze heeft een noodtoilet met kattenbakvulling en douchen doet ze bij vrachtwagenparkeerplaatsen.

Inmiddels woont ze al 14 maanden in haar Smart Fortwo-‘camper’ en Kai is voorlopig niet van plan dit te gaan veranderen. Je moet uit bijzonder backpackers-hout gesneden zijn om dit vol te houden.