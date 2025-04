Deel dit: Share App Mail Tweet

Gepantserde sleeper met Pagani-motor kan voor weinig van jou zijn

Bij menig sportievere of snellere auto vind je vandaag de dag tal van badges, lipjes en andere opsmuk, maar zo’n 25 jaar geleden werden er nog échte sleepers af fabriek geleverd. Een van die modellen wordt nu aangeboden bij Domeinen Roerende Zaken en kan dus wellicht voor een prikkie van jou zijn.

Via de site Domeinen Roerende Zaken kun je bieden op de auto. Bied je het hoogste bedrag, dan kun je de auto ophalen. Dit bedrag is overigens niet wat je uiteindelijk moet neerleggen voor jouw verse bolide. Bovenop je bieding komt nog 15 procent ‘opgeld’.

Een ultieme sleeper

De sleeper die bij Domeinen Roerende Zaken wordt aangeboden lijkt voor de niet-kenner wellicht een gewone oude Mercedes, maar de liefhebber ziet direct dat het hier om een CL gaat. Dit model was de opvolger van de SEC-modellen en werd enkel met overbemeten motoriseringen geleverd.

In geval van deze witte Mercedes CL600 ligt er een M120-motor in de neus. Zoals de naam al doet vermoeden heeft de krachtbron twaalf cilinders die in een V-vorm onder de motorkap liggen. Het slagvolume bedraagt bijna 6,0 liter. Deze aandrijflijn is goed voor ruim 400 pk en 570 Nm aan koppel.

Naar huidige maatstaven is de nul-naar-honderd-tijd van 6,1 seconden wellicht niet meer zo indrukwekkend. Toch is de topsnelheid met 250 km/h bepaald niet gering.

De Pagani-motor

Overigens werd de M120-motor ook gebruikt in verschillende Pagani’s. De Zonda C12 leverde met 450 pk uit dezelfde V12, slechts 5 pk meer dan de AMG-versie van de CL600.

Dat is nog niet de extreemste CL. Er was ook een 7,3-liter V12 met 525 pk, 750 Nm aan koppel en een topsnelheid van 320 km/h.

De sleeper kan van jou zijn

De kans is groot dat de Mercedes CL600 die te koop wordt aangeboden bij de overheid zijn nul-naar-honderd-tijd niet haalt. In de advertentie is te lezen dat de van oorsprong Duitse sleeper waarschijnlijk gepantserd is. Wie durft het aan om de auto met een onbekend, maar ongetwijfeld interessante, geschiedenis te kopen?

