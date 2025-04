Deel dit: Share App Mail Tweet

We vinden Italianen en Polen slechte bestuurders, is dat echt zo?

Een slingerende Poolse vrachtwagen of een Italiaan die met mach 3 een campingveld nabij het Gardameer voorbij komt in zijn Fiat Punto. Deze stereotypes leven in de hoofden van Nederlanders, maar zijn Italianen en Polen ook echt de slechtste bestuurders?

Wegenvignetten.nl deed onderzoek onder 1.250 Nederlanders en concludeerde dat Italianen, Polen en Fransen volgens Nederlanders het slechtst rijden. De Denen en Zwitsers worden het best beoordeeld.

De beste en slechtste automobilisten van Europa volgens Nederlanders

Ook Spanjaarden en Belgen behoren volgens Nederlanders tot de slechtste bestuurders van Europa. Echter, die landen worden lang niet zo slecht beoordeeld als Italië en Polen.

Land Negatief oordeel Italië 41,9% Polen 40,1% Frankrijk 30,8% Spanje 25,1% België 23,5%

Volgens de respondenten zijn rijden bestuurders uit Scandinavische landen een stuk beter. Ook Duitsers en Zwitsers scoren goed.

Land Positief oordeel Denemarken 70,1% Zwitserland 68,8% Zweden 67,5% Duitsland 66,7% Noorwegen 66,5%

Aantal verkeersongelukken en -doden per Europees land

Hoewel het aantal verkeersslachtoffers en -ongelukken niet direct iets zegt over de capaciteit van de bestuurders, tonen de cijfers aan dat er wellicht wat nuance aangebracht kan worden bij het denkbeeld over onder andere Italianen en Polen. Overigens kun je ook kijken naar bestuurders van welke automerken het slechtst rijden.

De minsten verkeersongelukken van Europa vinden plaats in Denemarken, zo blijkt uit Europese cijfers. Ook Cyprus, Finland en Noorwegen zijn behoorlijk veilig.

Hoewel Nederlanders het wellicht niet verwachten, is ook in Polen de kans op een ongeluk relatief klein. De Italianen staan op plek acht als het gaat om meeste ongelukken per miljoen inwoners in Europa. Opvallend is dat België, Duitsland en Oostenrijk opvallend hoog in de lijst staan.

per miljoen inwoners 1 Liechtenstein 8.811 53 2 Oostenrijk 4.114 47 3 Duitsland 3.559 37 4 België 3.324 55 5 Portugal 3.166 59 6 Slovenië 2.894 50 7 Malta 2.816 35 8 Italië 2.784 53 9 Kroatië 2.528 76 10 IJsland 2.501 33

Kijken we naar het aantal verkeersdoden, dan doen Roemenië, Bulgarije en Letland het slecht. Tevens staat Polen relatief hoog in deze lijst.

per miljoen inwoners 1 Roemenië 1.438 92 2 Bulgarije 996 89 3 Letland 1.892 82 4 Kroatië 2.528 76 5 Polen 773 71 6 Griekenland 1.014 68 7 Litouwen 1.061 67 8 Hongarije 1.605 59 9 Portugal 3.166 59 10 Tsjechië 1.936 58