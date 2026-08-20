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Te koop: de gaafste stationwagon aller tijden had 40 jaar geleden al een digitaal dashboard

‘Dat nooit werkte’, moeten we aan de kop toevoegen, want daar is de Aston Martin Lagonda berucht om. Maar daar is toch nooit een stationwagonvariant van gebouwd? Zeker wel, alleen niet door Aston Martin.

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De Aston Martin Lagonda werd in 1976 geïntroduceerd en was zijn tijd (te) ver vooruit. Hij shockeerde niet alleen met zijn extreme uiterlijk, maar ook met revolutionaire dashboard, dat helaas niet bijzonder betrouwbaar was.

Van LCD- naar CRT- en VFD-displays

De eerste exemplaren, gek genoeg Series 2 genoemd, werken met LCD-schermen en aanraakgevoelige paneeltjes. Vanaf 1980 stapte Aston Martin over op CRT-displays (minitelevisies). Vroege Series 3-auto’s hebben die ook. Latere maken gebruik van wéér andere schermen: vacuümfluorescentiedisplays (VFD).

Ombouw bij Roos in Zwitserland

Van de Series 3 zijn in één jaar slechts 76 exemplaren gebouwd. Hij werd in 1987 opgevolgd door de Series 4, die te herkennen is aan zijn afgeronde uiterlijk.

De huidige eigenaar van deze Shooting Brake kocht zijn Series 3 in 1996 als ‘gewone’ Lagonda en liet hem in de jaren erna ombouwen.

Dat is gebeurd bij Roos Engineering in Zwitserland, het bedrijf dat meerdere stationwagons op basis van Aston Martins bouwde, onder meer van de Vantage uit de jaren negentig.

(Afbeelding: Broad Arrow) (Afbeelding: Broad Arrow) (Afbeelding: Broad Arrow)

(Afbeelding: Broad Arrow) (Afbeelding: Broad Arrow) (Afbeelding: Broad Arrow)

Deze Lagonda Shooting Brake werd met hulp van Aston Martin zelf ontwikkeld en was in 2000 klaar.

Aston Martin Lagonda geveild

Om te voorkomen dat de auto opnieuw gehomologeerd moest worden, is de lengte van de stationwagon gelijk aan die van de sedan waarop-ie gebaseerd is. Hij is volledig gereviseerd en kreeg aan de achterkant andere schokdempers om het extra gewicht van de opbouw te kunnen dragen.

(Afbeelding: Broad Arrow) (Afbeelding: Broad Arrow) (Afbeelding: Broad Arrow)

(Afbeelding: Broad Arrow) (Afbeelding: Broad Arrow) (Afbeelding: Broad Arrow)

Een deel van de verlichting van de Lagonda is verhuisd van de achterklep naar de bumper, zodat de auto in het donker ook zichtbaar is als de vijfde deur open staat. De Shooting Brake wordt in november geveild bij Broad Arrow in Zürich en levert naar verwachting tussen de 265.000 en 375.000 euro op.

Er is nóg een Shooting Brake

Er is trouwens nóg een Lagonda Shooting Brake. Die is een paar jaar na de Roos-auto gebouwd door ene Harry Kielstra uit Drenthe. En daarbij hield de Nederlandse monteur niet op. Hij heeft ook een tweedeurs cabrioversie ontwerpen en gefabriceerd.

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