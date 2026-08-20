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Verstappen wil ‘optimaal’ genieten van laatste Dutch GP

Max Verstappen wil optimaal genieten van de laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. “Het is hier alle keren heel bijzonder geweest. Ik wil heel graag die laatste keer ook die positieve sfeer ervaren en goed afsluiten”, zei de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 in een persconferentie op het circuit in de duinen.

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De Formule 1 keerde in 2021 na 36 jaar afwezigheid terug in Zandvoort. In december 2024 besloten de huidige promotors dat de financiële risico’s te groot waren om door te gaan. Dit weekeinde is de zesde en laatste Dutch Grand Prix.

Verstappen won de eerste drie edities. “Er ligt hier geschiedenis. Er komen zoveel fans die van autosport houden. Rijden op dit circuit is echt geweldig. Het is absoluut een van de beste circuits op de kalender. Het heeft karakter, dus ik ga het zeker missen. Zelfs als ik geen Nederlander was, zou het geweldig zijn geweest om hier te rijden, en als Nederlander maakte het het nog specialer.”

ANP