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Lando Norris gaat ‘sfeer en fans’ van Zandvoort missen

Wereldkampioen Lando Norris voelt ‘behoorlijke teleurstelling’ over het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. De Formule 1-race in Zandvoort wordt dit weekeinde voor de zesde en laatste keer verreden. “Ik vind het echt jammer. Deze race is heel wat leuker dan veel andere races op de kalender”, zei de coureur van McLaren tijdens een persconferentie op het circuit van Zandvoort.

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“De sfeer is geweldig, de fans zijn enthousiast en gepassioneerd, ook al zijn ze hier hoofdzakelijk voor één coureur. Als ik het voor het zeggen had, zou ik Zandvoort op de kalender houden. Ik denk dat veel coureurs het met me eens zijn”, aldus de Brit.

Norris won vorig jaar de wereldtitel met 2 punten voorsprong op Max Verstappen. Dit seizoen vergaat het de Brit minder; hij staat vijfde in de stand met 91 punten achterstand op WK-leider Kimi Antonelli (Mercedes). Hij won wel de laatste grand prix voor de zomerpauze in Hongarije.

“Die overwinning in Hongarije was goed, maar ik loop niet weg met mezelf en zal niet zeggen dat ik hier weer even ga winnen. Laat staan dat ik aan de wereldtitel denk. Onze auto is nog steeds ontzettend moeilijk te besturen. Hij kan ongelooflijk snel zijn, zoals we in Hongarije zagen, maar dat geldt niet voor elk circuit. We begrijpen nog steeds niet hoe we hem op zijn best kunnen laten presteren.”

ANP