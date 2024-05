Rijden met de meest onderschatte auto aller tijden

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

De Aston Martin Lagonda is misschien wel de meest onderschatte automobiel aller tijden. Zelden werd er van hem gehouden: niet toen hij debuteerde en ook niet toen hij op de markt was. Toch is er reden genoeg om hem te waarderen, blijkt als we op pad gaan met ‘Lilly’, een unieke Shooting Brake.