Deel dit: Share App Mail Tweet

Honda Type R-motor in Austin Allegro! Waarom je de slechtste auto ooit gemaakt nu wél wil

De meeste restomods worden gebouwd op basis van modellen die van zichzelf al gewild zijn. Behalve deze, die één van de minst geliefde auto’s ter wereld als uitgangspunt neemt, de Austin Allegro.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

Er zijn weinig auto’s met zó’n slechte naam als de Austin Allegro. Toen hij in 1973 op de markt kwam, was hij best vooruitstrevend, met een vierkant stuur, voorwielaandrijving en innovatieve Hydragas-ophanging, maar al snel bleek dat zijn bouwkwaliteit dramatisch was.

Symbool voor Britse auto-industrie

De Allegro werd een symbool van de Engelse auto-industrie in de jaren zeventig, waarin British Leyland te lijden had onder een zwak management, verouderde fabrieken, rivaliserende vakbonden, stakingen, roest, beroerde elektronica en te veel overlap in het modellengamma van de merken.

Austin Allegro met Honda-techniek

Het Britse bedrijf Retropower vindt het daarom nu tijd om op een positieve manier naar de Austin Allegro te kijken. Al was daar ironisch genoeg hulp uit Japan voor nodig. Project Lucky Strike, zoals de restomod heet, staat op het chassis van de Honda Integra Type R.

Volgens Retropower past de koets van de Austin Allegro er vrijwel perfect op. Al zijn delen van de carrosserie natuurlijk aangepast, zoals de ‘uitgeklopte’ voor- en achterschermen, die nu van koolstofvezel zijn. Het interieur is nog helemaal jaren zeventig.

Project Lucky Strike wordt aangedreven door de 200 pk sterke, atmosferische B18C-motor met VTEC van de Integra R. Het gewicht van de auto heeft Retropower onder de 1.000 kilo weten te houden. Al moeten we zeggen: auto’s. Want er zijn twee exemplaren van de Austin Allegro-restomod gebouwd.

Twee Austin Allegro’s voor broers

Eentje is geel, de ander is oranje. Retropower heeft ze in opdracht van twee broers ontwikkeld. Hoeveel geld die daarvoor hebben neergeteld, is niet bekend, maar het zal zeker niet weinig zijn geweest. Al zijn donor-Allegro’s natuurlijk spotgoedkoop.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws

Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.