Deel dit: Share App Mail Tweet

Peugeot vindt sturen en stuurwiel opnieuw uit met deze Polygon

Peugeot presenteert vandaag een nieuwe conceptauto genaamd de Polygon. Het meest opvallende aan dit studiemodel is een compleet nieuwe stuurinrichting.

Steeds meer fabrikanten experimenteren met nieuwe manieren om te sturen. Zo heeft Tesla de ronduit onhandige Yoke, reden we twee jaar geleden al met een Lexus voorzien van steer-by-wire en heeft Mercedes ook al een bijzonder stuurwiel laten zien.

Een nieuw stuursysteem

Nu komt Peugeot dus met een nieuw stuurconcept in de Polygon Concept. In de basis maakt het systeem gebruik van steer-by-wire. Dat betekent dat er geen mechanische verbinding meer is tussen stuur en wielen. Het voordeel hiervan is dat er geen stuurkolom in de auto zit — wat meer interieurruimte oplevert — en dat de stuuruitslag volledig elektronisch kan worden geregeld.

Zo kan de Peugeot bij lage snelheid de wielen veel verder indraaien dan bij hoge snelheid, met dezelfde stuurbeweging. Hierdoor hoef je het stuur nooit meer over te pakken. Bij lage snelheden kun je de auto zelfs volledig insturen met minder dan één omwenteling. Dat klinkt misschien onnatuurlijk en zal even wennen zijn, maar een systeem met adaptieve overbrenging kan uitstekend werken.

Een nieuw stuurwiel

Naast de nieuwe techniek is ook het stuur zelf vernieuwd. Het is nu een vierkante module met daarin ronde, aanraakgevoelige bedieningselementen. De marketingafdeling van Peugeot heeft er een opvallende naam voor bedacht: Hypersquare.

Peugeot behoort tot de eerste merken die zo’n nieuw stuursysteem in productie willen brengen. Ze beloven vanaf 2027 de eerste modellen te leveren met steer-by-wire en Hypersquare.

Peugeot Polygon echt een concept car

Verder zien we bij de conceptcar een vernieuwde i-Cockpit, waarbij informatie op het scherm wordt geprojecteerd. Daarmee is ook wel het laatste realistische element van de conceptcar genoemd. Met vleugeldeuren en stoelen waar je nog moeilijker uitkomt dan in, zullen we vooral de genoemde technologie terugzien op de weg.