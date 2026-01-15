Deel dit: Share App Mail Tweet

110 km/h geen probleem in trajectcontrole? Zo hard kun je echt rijden zonder een boete te krijgen

Soms zie je mensen door een trajectcontrole rijden en denk je bij jezelf: “die krijgt sowieso een boete.” Maar is dat ook zo? In praktijk kun je te hard door een controle heenrijden zonder een boete te krijgen.

Je kan best iets harder door de trajectcontrole, want op de metingen zit een correctie en is een ondergrens van toepassing. Toch moet je wel goed opletten dat je niet te hard rijdt.

Hoe werkt trajectcontrole?

Bij een trajectcontrole hangen camera’s boven de weg, die auto’s aan het begin en het einde registeren. Op basis van hoe lang een auto over het traject doet, wordt berekend wat zijn gemiddelde snelheid is.

Ondergrens en correctie

Heb je 101 km/h gereden waar 100 km/h is toegestaan, dan krijg je niet meteen een boete, want tot en met 120 km/h wordt pas vanaf 4 km/h overschrijding (de ondergrens) beboet. Daarbij komt dan nog de correctie op basis van de gemeten snelheid. Tot 100 km/h is die 3 km/h, daarboven 3 procent.

Hoe hard door de trajectcontrole?

Concreet betekent dat het volgende:

Bij een limiet van 80 km/h kun je 86 km/h rijden (ondergrens: 4 km/h, correctie: 3 km/h)

Bij een limiet van 100 km/h kun je 107 km/h rijden (ondergrens: 4 km/h, correctie: 3 procent)

Bij een limiet van 120 km/h kun je 127 km/h rijden (ondergrens: 4 km/h, correctie: 3 procent)

Bij een limiet van 130 km/h kun je 134 km/h rijden (geen ondergrens: correctie: 3 procent)

Afwijking snelheidsmeter

En dan zijn we er nog niet, want bij vrijwel alle auto’s geeft de snelheidsmeter een hogere snelheid aan dan die in werkelijkheid wordt gereden. Kijk maar eens naar de gps-snelheid op je mobiele navigatie-app. Die is vaak 1, 2 of zelfs 3 km/h lager dan de snelheid op je dashboard.

Dus je kunt zelfs nóg wel ietsje harder door de trajectcontrole. Al moeten we toegeven dat moderne auto’s met hun snelheidsweergave een stuk accurater zijn dan oudere modellen. Sommige automobilisten worden zenuwachtig van trajectcontrole en proberen krampachtig de naald van de snelheidsmeter op 100 km/h te houden. Maar is dat nou nodig? Misschien wel als er ooit erg stricte AI-camera’s komen.