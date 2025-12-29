Deel dit: Share App Mail Tweet

Stiekeme AI-camera deelt in vier dagen 1.000 boetes uit: hier kun je ze allemaal verwachten en vinden

AI (artificiële intelligentie) is het toverwoord van de afgelopen jaren. Alle techniek lijkt baat te hebben bij een stukje zelflerende software, zelfs een camera van de politie. Deze flitst niet langer alleen op snelheid of rood licht, maar op meerdere verkeersovertredingen.

Verkeersovertreders betrappen met AI gebeurt nu al in Nederland. De Nederlandse focusflitser detecteert al met behulp van kunstmatige intelligentie of bestuurders hun telefoon vasthouden.

AI-camera blijkt behoorlijk lucratief

Maar intelligent kunnen we die Nederlandse camera niet noemen in vergelijking met het systeem waarmee Griekenland nu test. De overheid heeft op acht locaties in Athene een camera opgehangen die meerdere overtredingen tegelijk kan constateren. Zo schreef de AI-camera boetes uit voor snelheid, het negeren van verkeerslichten, het niet dragen van een gordel, rijden over de vluchtstrook en bellen achter het stuur.

In totaal werden er in vier dagen tijd 2.500 boetes uitgeschreven waarvan zo’n 1.000 door één AI-paal. Deze stond tussen Athene en Piraeus.

De bekeuringen worden overigens niet door een politieagent uitgeschreven, maar middels een sms, e-mail of de overheidssite krijgen overtreders een melding en kan de boete direct betaald worden. In totaal werd er in drie dagen 750.000 euro aan bekeuringen genoteerd door de AI-camera’s.

Hier kun je AI-camera’s vinden

AI-camera’s zullen ongetwijfeld meer gebruikt worden binnen Europa. Naast Nederland zet het Verenigden Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Duitsland ze al in. Worden in de toekomst alle flitspalen een soort digitale politieagent?

Ben je bang om boete te krijgen van de nieuwe camera’s? Flitsmeister – of een van de gratis alternatieven – kan een goede oplossing bieden.