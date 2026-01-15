Deel dit: Share App Mail Tweet

Een breed aanbod en een mooie styling: deze relatief goedkope sport-occasion heeft ze beide

Plezier achter het stuur hebben, maar je auto wel nog dagelijks kunnen gebruiken. Als je dat wilt kom je al snel bij kleine sportieve auto’s uit. Ze zijn licht, wendbaar en geven veel rijbeleving. Toch zijn ze ook prima als boodschappenauto te gebruiken. We vergelijken drie snelle hatchbacks voor je, die als occasion maximaal 15.000 euro kosten. Alle drie zijn ze niet alleen geschikt voor dagelijks gebruik, maar ook om mee op het circuit te rijden.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Kleine sportieve occasion voor 15.000 euro

Deze week kijken we naar sportieve auto’s waarmee je zowel in de stad, als op het circuit mee overweg kunt. Deze occasions kosten maximaal 15.000 euro en kunnen meer dan twee personen vervoeren. Moet je niks weten van een Mini Cooper S, kom dan op donderdag of zaterdag terug voor onze andere opties.

Mini Cooper S (2013 – 2018)

In zijn klasse geldt de Mini Cooper S als een opvallende verschijning. De derde generatie oogt volwassen, maar behoudt het speelse karakter dat bij het model hoort. Het interieur ziet er fraai uit, al staat gebruiksgemak duidelijk op de tweede plaats. Achterin is de ruimte voor volwassenen beperkt, maar ach… dat kon je van tevoren bij een Mini-occasion verwachten.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Jan van Mourik Geldermalsen) (Afbeelding: Mini) (Afbeelding: Mini) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Jan van Mourik Geldermalsen)

Op de weg valt vooral het kartachtige rijgevoel van de occasion op. De besturing is direct, licht en communicatief en hoort tot de beste in zijn segment. Voor maximaal 15.000 euro kun je 61 occasions op Gaspedaal.nl vinden. In het Gelderse Geldermalsen staat een rode Mini Cooper S ‘Chili Serious Business’ (2014, 120.490 km) te koop voor 13.800 euro.

Let hierop bij deze occasion

Let tijdens een proefrit van je Mini Cooper S op trillingen of kloppende geluiden vanonder de motorkap. Dat wijst vaak op versleten motorsteunen, die meer dan honderd euro per stuk kosten. Ook een lekkende thermostaat komt vaker voor bij deze occasions. Vervanging daarvan loopt al snel in de honderden euro’s.