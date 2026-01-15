Worden rijinstructeurs binnenkort vervangen door drones? Dit is het futuristische idee van Porsche
Autorijden kan eigenlijk iedereen leren, maar echt goed een raceauto en circuit bedwingen is een vak apart, waarbij een rijinstructeur geen overbodige luxe is. En dat kan niet overgenomen worden door robots, toch? Als het aan Porsche ligt wel.
In bovenstaande video nemen we je mee in de weg die je moet afleggen om in Nederland een racelicentie te behalen. Wil je een EU-licentie, dan moet je met de auto behoorlijk hard over een circuit kunnen rijden.
Rijinstructeurs vervangen door drones
Rijinstructeurs helpen je daarbij, maar dat kan in de toekomst best eens anders zijn. Porsche heeft namelijk patent aangevraagd op een dronesysteem dat de ideale lijn op circuits projecteert en jou met informatie en tips helpt om beter te racen. De vraag is wel hoe lang de accu van zo’n drone het volhoudt. Je leert immers ook veel van voldoende rondjes rijden.
Voor de gamers onder ons voelt zo’n drone misschien als een logische stap. Er zijn veel racespellen die met behulp van lijnen en andere hulpmiddelen al ‘de ideale lijn’ op een circuit leren. En dat werkt behoorlijk goed.
Ga je eerst in een simulator rijden en stap je daarna in een echte auto op het circuit, dan ben je ongetwijfeld sneller dan zonder ervaring. Kortom, de juiste lijnen daadwerkelijk op de weg zien middels een drone kan voordelig zijn.
Ook BMW experimenteert met andere racesoftware
Combineer je het echte leven met deze elektronische hulpmiddelen, dan kan dit zeker helpen bij het racen. Overigens is Porsche niet het enige merk dat met dit soort technieken experimenteert. Zo test BMW met systemen waarbij virtual reality gecombineerd wordt met rijden in een echte auto: je ziet een circuit, maar rijdt op een kale asfaltvlakte.
Zo stijgen Chinese drones eenvoudig en snel op vanuit het dak van een auto
Of de drones en systemen ook echt rijinstructeurs gaan vervangen, is nog maar de vraag. Potentieel kunnen ze het werk in ieder geval makkelijker en efficiënter maken, zodat jij zo snel mogelijk een betere coureur bent.
