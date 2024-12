Deel dit: Share App Mail Tweet

Wie is schuld bij aanrijding op gecombineerde in- en uitvoegstrook?

In- en uitvoegen is een bijzondere manoeuvre. In geval van een aanrijding is de van rijstrook wisselende partij meestal aansprakelijk. Maar hoe zit het bij een zogeheten weefvak, waarbij de in- en uitvoegstrook is gecombineerd?

Invoegen zorgt nog weleens voor verwarring in het verkeer. Moet je bijvoorbeeld een rijstrook opschuiven voor invoegers? En is wachten met ritsen tot het einde van de invoegstrook nou asociaal of correct?

Weefvak als gecombineerde in- en uitvoegstrook

Bij een weefvak is de chaos vaak nog groter dan bij een standaard invoegstrook, zeker wanneer het druk is op de weg. Automobilisten die willen in- of uitvoegen moeten het verkeer dat op dezelfde rijbaan blijft voorrang verlenen. Wissel je van strook, dan verricht je immers een bijzondere manoeuvre.

Maar wie hebben onderling voorrang? Het invoegende verkeer of juist degenen die de snelweg willen verlaten? Als twee automobilisten gelijktijdig willen in- en uitvoegen, heeft volgens de wet geen van beide voorrang.

Aansprakelijkheid bij aanrijding

Maar wie is er dan aansprakelijk bij een botsing op een weefvak? “Beide bestuurders verrichten tijdens het ritsen een bijzondere manoeuvre en zijn verplicht voorrang te verlenen. Dit betekent dat partijen bij een aanrijding meestal de schuld en de schade delen”, zo schrijft Hijink Advocaten over het onderwerp.

Uiteraard wil je een schadesituatie liever voorkomen. De sleutel daartoe is rekening houden met elkaar. Kijk op een weefwak dus goed om je heen, geef tijdig richting aan en gun elkaar de ruimte.

