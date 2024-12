Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare Skoda-occasion heeft trekjes van een Rolls-Royce

Als Rolls-Royce-rijder hoef je niet bang te zijn voor de regen. Verscholen in de deur zit immers een paraplu die de chauffeur – want die heb je – boven je houdt bij het uitstappen. Maar deze feature is niet alleen weggelegd voor de rijken der aarde. Zelfs met een betaalbare Skoda-occasion geniet je hiervan.

Ook budgetmerk Skoda levert namelijk al sinds jaar en dag paraplu’s in verschillende modellen. Het begon met de Superb in 2002. Bij rijker uitgeruste uitvoeringen tref je ze in de achterportieren. Tikkeltje vreemd, aangezien een privéchauffeur er waarschijnlijk niet in zit als je een Skoda rijdt.

Skoda-occasion met paraplu zoals Rolls-Royce

Skoda’s zijn nieuw al vrij betaalbaar, laat staan als occasion. Al voor veel minder dan 5.000 euro vind je op verkoopsite Gaspedaal.nl talloze exemplaren, waarbij sommige dus voorzien zijn van een in de deur geïntegreerde paraplu. Die paraplu is met een prijs van drie tientjes overigens bij lange na niet zo duur als de iconische Rolls-Royce-paraplu.

Waar een Rolls-Royce een droogsysteem in de deur heeft, rekent Skoda op de zwaartekracht. Het opbergvak in de deur is immers zo ontworpen dat het water makkelijk naar buiten wegstroomt. Vandaag de dag komt elke Skoda Superb met twee paraplu’s; één in elke voorportier. Ook in modellen zoals de Fabia en Kamiq tref je tegenwoordig paraplu’s.

Auto’s van het Tsjechische merk komen met meer eigenaardige features. Denk aan de ijskrabber die zit verscholen in de tankklep. In onderstaande video laat Sjoerd van Bilsen je zowel de paraplu als de ijskrabber zien.