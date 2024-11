Deel dit: Share App Mail Tweet

Zoveel kost de iconische paraplu van Rolls-Royce

Een beetje autoliefhebber weet dat er een paraplu verscholen zit in de portier van een Rolls-Royce. Maar weet je ook hoeveel zo’n accessoire kost?

Het maakt niet uit voor welke Rolls-Royce je kiest, je krijgt er altijd twee paraplu’s bij. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan bij een plotse regenbui.

De paraplu van Rolls-Royce

Met een druk op de knop schiet de paraplu uit de deur tevoorschijn. De gemiddelde Rolls-Royce klant hoeft deze er overigens niet zelf uit te trekken, daar is immers een chauffeur voor.

In de deur zit een ventilatiesysteem verwerkt dat hem droogt nadat hij is gebruikt. In bovenstaande video vertelt Sjoerd van Bilsen je meer over dit bijzondere accessoire van het Britse luxemerk.

Prijs van de paraplu

Een Cullinan, Phantom of de elektrische Spectre is voor velen niet te betalen. Maar wie graag wil pochen, kan wel met een paraplu van het merk paraderen over straat. Uiteraard komt een Rolls-Royce-paraplu met een Rolls-Royce-prijskaartje. Op de website van het merk staat ‘price on request’, zoals bij alle accessoires die de autofabrikant verkoopt.

Via de website van Miller Motorcars lijk je ook echte exemplaren te kunnen kopen. De klassieke paraplu kost in het zwart zo’n 750 euro. Gekleurde varianten zo’n twee tientjes meer. Er is ook nog een black chrome-uitvoering (met glimmend zwart handvat). Daarvoor betaal je zo’n 965 euro. Oef! Sinterklaas nog maar eens lief aankijken dit jaar.