Nieuwste generatie BMW M3 flink afgeschreven, dit kost een occasion

Dat het merendeel van de nieuwe auto’s flink afschrijft in de eerste jaren, weten de meesten wel. Omdat er bij dure auto’s simpelweg meer euro’s zijn die afgeschreven kunnen worden, komen we vaker forse devaluaties tegen in het premiumsegment. Ditmaal vinden we een nieuwe generatie BMW M3 met een goede ‘korting’ als occasion.

Een nieuwe BMW M3 kost in Nederland nu minimaal 140.000 euro. Voor de Competition ben je minimaal 145.000 euro kwijt. Dit is meer dan ooit voor de occasion in dit artikel werd betaald. In 2021 kostte de Competition minimaal 128.000 euro.

Prijs van de BMW M3-occasion

De gevonden occasion heeft een catalogusprijs van 134.355 euro. De vraagprijs is nu 85.950 euro. Dit betekent dat de auto 49.405 euro heeft afgeschreven. De BMW M3 Competition heeft 55.751 kilometer op de teller staan.

Wat krijg je voor die dik 80.000 euro? Een échte BMW M3. Hoewel het design van deze generatie voor de nodig tumult heeft gezorgd, is het wat rijdend betreft een heerlijke stuurmansauto.

Onder de motorkap van de occasion ligt een 3,0-liter zes-in-lijn die in geval van de Competition goed is voor 510 pk en 650 Nm aan koppel. Hiermee sprint hij van 0 naar 100 km/h in 3,9 seconden. Dat de BMW M3 echter veel meer is dan een snelle auto, laat Autovisie-redacteur Dries van den Elzen in onderstaande video zien op het TT Circuit van Assen.

Overigens staan er meer BMW M3’s te koop voor dit geld. Prijzen van de occasions beginnen bij net geen 80 mille en lopen op tot meer dan 160.000 euro voor een CS.

