Waarom sommige mensen bewust brandstof in hun autobanden gieten

Brandstof in een autoband? Klinkt inderdaad vreemd, maar we houden je niet voor de gek. Met name in de tuningwereld komt het voor dat mensen een brandbaar goedje in hun banden spuiten. Maar waarom?

Het is een trucje om een autoband te monteren op een velg. Weet wel dat deze methode nogal omstreden is, want het is niet geheel zonder risico.

Zo klemt een band in de velgrand

Een autoband blijft op de velg zitten doordat de ‘hiel’, de dikke onderste rand van de bandwang, heel strak in de rand van de velg klemt. De luchtdruk in de band duwt die rand extra stevig naar buiten, waardoor alles goed op zijn plek blijft.

Wanneer een autoband op de velg wordt geplaatst, zal de hiel zich normaal gesproken vanzelf correct positioneren zodra de band via het ventiel wordt opgepompt. In sommige gevallen gebeurt dit echter niet, met name wanneer de band niet exact de juiste maat heeft voor de velg.

Trucje met brandstof in autobanden

In dat geval komt het eerder genoemde trucje van pas. Als brandstof wordt vaak remreiniger of aanstekervloeistof gebruikt. Er wordt een kleine hoeveelheid in de band gespoten. Als je dit aansteekt, ontstaat er een korte verbranding waarbij de gassen snel uitzetten.

De plotselinge druk die daarbij ontstaat, duwt de bandrand tegen de velg op zijn plek. Vervolgens moet je de band zo snel mogelijk via het ventiel vullen met lucht, anders kan de hiel weer uit de velgrand loskomen.

Niet zonder gevaar

Op deze wijze een autoband op zijn plek laten ploffen is echter niet zonder gevaar. Met name wanneer je te veel brandstof gebruikt, kan de explosie groter zijn dan gewenst (zoals te zien in het laatste fragment van bovenstaande video). Daarbij kan brand ontstaan en de gehele band mét velg zelfs wegschieten. Oppassen dus!