Deze enorme vrachtwagen heeft 2.738 pk en elke band kost 51.000 euro: “Net zo duur als een Bugatti”

‘Schoenmaker, blijf bij je leest.’ We zijn inderdaad Autovisie, niet Mijnbouwkippervisie, maar deze gigantische vrachtwagen is zó spectaculair, dat we er toch graag wat over vertellen.

Eerder schreven we over de grootste verbrandingsmotor ter wereld. Een gevaarte van 13 meter hoog dat je met de beste wil niet in een auto kunt proppen. Toch vonden veel Autovisie-lezers ook dat verhaal zeer interessant.

Hitachi EH4000AC-5 is vrachtwagen van ongekende schaal

Vandaag aandacht voor een mijnbouwvoertuig van ongekende schaal. Het gaat om de EH4000AC-5, een gigatruck gebouwd door het Japanse Hitachi. Het apparaat is 7,4 meter hoog, ruim 8,5 meter breed en meer dan 15,2 meter lang.

De vrachtwagen weegt zo’n 180 ton. Onbeladen, welteverstaan. In de gigantische laadbak kun je maar liefst 267 ton aan puin, aarde of stenen kwijt. Ongekend!

51.000 euro per band

Maar we kunnen nog meer duizelingwekkende feitjes oplepelen. Zo kosten de kolossale banden onder dit gevaarte circa 60.000 dollar per stuk. Omgerekend komt dat neer op zo’n 51.000 euro. Hij heeft er zes, dus rondom nieuw rubber zou ruim drie ton kosten. Maar goed, deze banden zijn niet te pas en te onpas aan vervanging toe.

Even de tank volgooien is ook geen pretje. Er past 2.170 liter diesel in, maar wie de grotere tank aanvinkt in de optielijst, kan er ruim 2.000 liter extra in kwijt. Rekenend met de Nederlandse dieselprijs kun je voor één volle tank zo’n 7.500 euro aftikken. Oef!

V16-dieselmotor met 2.738 pk

Al die brandstof stroomt richting een gigantische Cummins-dieselmotor (die deze Nederlandse knutselkoning maar wat graag in een auto zou bouwen). Het betreft een 60,2-liter V16-motor. Zestien cilinders dus, net als de nieuwe Bugatti Tourbillon. Met een prijs van omgerekend circa 3,4 miljoen euro kost de Hitachi ook bijna evenveel als die Franse hypercar.

De dieselmotor levert dankzij zijn immense slagvolume overigens wel veel meer vermogen dan de Tourbillon. In standaardvorm gaat het om ruim 2.500 pk, maar desgewenst kan het vermogen ook opgekrikt worden tot 2.738 pk.

Om de vergelijking met de Bugatti nog verder door te trekken: net als de Tourbillon is ook de Hitachi EH4000AC-5 deels geëlektrificeerd. In de achteras zitten enorme elektromotoren die voor de aandrijving zorgen.

Net als bij een elektrische auto, dienen ze ook als rem. Als je op het rempedaal trapt, wordt de elektromotor als een dynamo gebruikt, wat een remmende werking heeft. De energie die hiermee wordt opgewekt, kan deze vrachtwagen echter niet kwijt, want hij heeft geen grote energieopslag aan boord. Zonde! Om die overtollige energie kwijt te raken, wordt het omgezet in hitte die door ventilatoren wordt weggeblazen.

Vrachtwagen met 260 liter motorolie

Waar de motor van een gewone straatauto een oliecapaciteit heeft van zo’n vier tot zes liter, moet er bij een oliewissel maar liefst 260 liter verse motorolie in deze reusachtige vrachtwagen gegoten worden. Wissel je de remolie, dan mag je maar liefst 550 liter inslaan.

Het koelsysteem is met 576 liter nóg groter en het hydraulische systeem (om zaken zoals de laadbak te bedienen) eist een waanzinnige 1.000 liter op. Vergeleken daarmee is de tank voor de ruitensproeiervloeistof vrij bescheiden. Daar past slechts 5,3 liter in.