Met deze elektrische crossover-occasion voel je je exclusief, terwijl hij toch betaalbaar is

Je zoekt een compacte elektrische SUV met een luxe uitstraling. Dan kom je vaak uit bij bekende modellen van grote merken. Voor wie iets opvallenders wil, is de DS 3 Crossback E-Tense een goede optie. Als occasion is die inmiddels een stuk bereikbaarder geworden.

Eerder hadden we de DS 3 Crossback E-Tense als duurtester. In de video hierboven zie je de bevindingen van Autovisie-redacteur Dries van den Elzen over deze occasion.

Compacte SUV met een luxe insteek

De DS 3 Crossback E-Tense is een volledig elektrische crossover in het B-segment. Hij deelt zijn techniek met modellen binnen de Stellantis-groep, maar heeft een duidelijk eigen karakter. Denk aan een uitgesproken design en een interieur met veel aandacht voor afwerking. De elektromotor levert 136 pk en drijft de voorwielen aan. Daarmee sprint de occasion in 8,7 seconden naar 100 km/h en bereikt hij een topsnelheid van 150 km/h.

Het accupakket van de DS 3 Crossback E-Tense heeft een capaciteit van 50 kWh. De actieradius is 265 kilometer onder normale omstandigheden. Op papier oogt dat netjes, al hangt het in de praktijk sterk af van temperatuur en rijstijl. Rij je op de snelweg of in de winter? Dan zakt het bereik van de occasion duidelijk. Opladen gaat via een laadpaal of snellader. Thuisladen gebeurt met maximaal 11 kW. Snelladen gaat tot circa 100 kW, waarmee de accu in een klein half uur weer grotendeels vol zit.

Binnenin valt vooral de afwerking van de occasion op. Materialen en vormgeving ogen chiquer dan gemiddeld in dit segment. De zitpositie is hoger dan bij een hatchback, wat zorgt voor overzicht. Achter in de DS 3 Crossback E-Tense biedt de auto voldoende ruimte, maar je zit niet zo royaal als in grotere SUV’s.

Prijs van de occasion

Nieuw had de DS 3 Crossback E-Tense een prijs vanaf zo’n 45.000 euro. Inmiddels kun je occasions vinden voor minder dan de helft van dat bedrag. Momenteel staan er 56 exemplaren te koop, zoals deze zwarte auto uit 2021. Hij wordt in het Groningse Marum verkocht voor 14.999 euro en heeft maar 46.616 kilometer op de teller. Voor dat geld krijg je een comfortabele crossover met moderne aandrijving en een onderscheidend uiterlijk. Verwacht geen topklasse actieradius, maar wel een stijlvolle en rustige rijervaring.

Aandachtspunten van de DS 3 Crossback E-Tense

Let bij een testrit op de werking van de elektrische onderdelen, zoals de verzonken deurgrepen. Die staan namelijk bekend als storingsgevoelig. Ook software en connectiviteit functioneren niet altijd even soepel. De bijbehorende smartphone-app (MyDS), voor het op afstand beheren van laden en voorverwarmen, wordt door veel eigenaren als onbetrouwbaar en traag ervaren. Onlangs was er een terugroepactie waar de hybride DS 3 onder viel. De volledig elektrische DS 3 Crossback E-Tense heeft hier niets mee te maken.