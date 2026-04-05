Zonder deze zeldzame auto waren de Ferrari 288 GTO en F40 er nooit geweest

Je kunt ze mooi op een rij zetten en de evolutie zien: van de Ferrari 288 GTO via de 288 GTO Evoluzione naar de F40 en F40 LM. Maar er mist nog een auto in dat rijtje: deze zeldzame 308.

Dit is de Ferrari 308 GT/M, waarvan maar drie exemplaren bestaan. Hij is ontwikkeld voor de rallyklasse Groep B, al voldeed hij niet meer aan de homologatie-eisen toen-ie klaar was. Zonder 308 GT/M was er geen 288 GTO geweest en dus geen F40.

Ferrari 308 GT/M weegt maar 840 kilo

De GT/M stamt in de verste verte af van de Ferrari 308 GTB, waarmee tussen 1978 en 1983 rally mee werd gereden in Groep 4 én Groep B. Hij komt uit de koker van Michelotto, die het apparaat in samenwerking met Ferrari ontwikkelde.

Voor de aandrijving van de GT/M zorgt een atmosferische 3,0-liter V8, die niet langer dwars in de auto ligt, zoals bij de reguliere 308, maar in lengterichting. Het vermogen van de krachtbron is verhoogd van 310 naar 370 pk.

(Afbeelding: RM Sotheby's)

Schakelen gaat via een vijftraps transmissie, die ondersteboven is gemonteerd om plaats te maken voor een racekoppeling. De GT/M heeft onder meer Bilstein-dempers, Brembo-remmen, een hydraulische handrem en een aerodynamische koets van koolstofvezel en kevlar. Rijklaar weegt de Ferrari 840 kilo.

Hij was kansloos geweest in Groep B

Michelotto bouwde drie exemplaren van de 308 GT/M. Daarvan werd chassisnummer 001 – deze auto – met name gebruikt voor testwerk op Fiorano.

Dat de GT/M nooit in Groep B is ingezet, heeft te maken met het feit dat hij achterwielaangedreven is. Hij was dus kansloos geweest tegen de Audi Quattro en Peugeot 205 Turbo 16, beide met vierwielaandrijving.

Eigendom van Belgische coureur

De Belgische autocoureur Jean Blaton kwam achter het bestaan van de 308 GT/M en kreeg Ferrari zover dat hij dit exemplaar mocht kopen. Hij heeft er tot en met het einde van de jaren tachtig veel races mee gereden in de Benelux, onder meer op de circuits van Zandvoort en Zolder.

Sindsdien heeft de Ferrari twee andere eigenaars gehad: een Fransman en een Amerikaan. Die laatste doet hem nu van de hand. De 308 GT/M wordt in april geveild door RM Sotheby’s in Monaco. Hij brengt naar verwachting tussen de 1,5 en 2 miljoen euro op.