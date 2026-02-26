Deel dit: Share App Mail Tweet

Stevig remmen na te snel trajectcontrole inrijden is vaak zinloos

Als je per ongeluk iets te snel een trajectcontrole inrijdt, dan rem je toch gewoon even flink af om de gemiddelde snelheid omlaag te brengen? Ja, maar dat werkt niet altijd.

Bij langere trajectcontroles kan het zijn dat je al de klos bent, ook wanneer je gemiddelde snelheid over het gehele traject ónder de maximumsnelheid zit.

Trajectcontrole met meerdere secties

Een trajectcontrole meet je gemiddelde snelheid tussen twee of meer punten. De afstand tussen twee meetpunten wordt een sectie genoemd en moet minstens 200 meter lang zijn. Sommige trajectcontroles bestaan uit meerdere secties.

Boete voor sectie met de hoogste overtreding

Een boete wordt in zo’n geval echter niet uitgeschreven voor een te hoge gemiddelde snelheid over de gehele trajectcontrole, maar voor de sectie waarin je het snelst reed. Wanneer je in een trajectcontrole te snel inrijdt, heeft stevig remmen dus enkel zin als je je gemiddelde snelheid nog in de eerste sectie voldoende weet te reduceren.

Rijd je in de eerste sectie te hard, maar breng je je snelheid in de overige secties zo ver terug dat je gemiddelde snelheid over de gehele trajectcontrole onder het maximum zit, dan wordt je alsnog beboet voor die eerste sectie. Rijd je in meerdere secties te snel, dan ontvang je slechts één bekeuring, maar dus wel voor de sectie met de hoogste overtreding.

Eerlijker

Waarom? Volgens het Openbaar Ministerie is dat nodig zodat elke bestuurder gelijk behandeld wordt. Daarbij wordt het volgende voorbeeld gegeven: “Stel, iemand rijdt met een te hoge snelheid de eerste sectie van een trajectcontrole in en kiest de eerste afrit. Een tweede auto rijdt met dezelfde snelheid door de eerste sectie en remt flink af in de andere secties.”

“Als het systeem het gemiddelde zou berekenen dan zou de tweede bestuurder een lagere boete krijgen dan de eerste. Toch hebben beide bestuurders dezelfde overtreding van de snelheid begaan. In dat geval is het logisch om beide bestuurders voor dezelfde snelheidsovertreding te bekeuren.”

