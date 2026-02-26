Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen waarschuwt voor oplichting bij occasions: pas op bij verdacht lage prijzen

Volkswagen waarschuwt voor oplichters die kopers van occasions geld afhandig willen maken. Middels nepwebsites en -advertenties in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland worden consumenten in de val gelokt. Hun aanbetaling van soms duizenden euro’s zijn ze kwijt.

Vooralsnog lijkt het alleen om deze drie landen te gaan. De Nederlandse importeur laat aan Autovisie weten dat er nog geen meldingen zijn gedaan door dealers. Wel is bekend dat in Nederland dit soort oplichting al heeft plaatsgevonden, al is dat niet gerelateerd aan Volkswagen.

Niet bestaande advertenties en auto’s

In de waarschuwing staat dat er websites en advertenties worden geplaatst van niet-bestaande auto’s. Deze occasions lijken te koop te staan bij een officieel verkoopkanaal van Volkswagen, maar het blijken nepauto’s te zijn. Veelal gaat het om exemplaren die erg scherp zijn geprijsd.

Criminelen azen dan op een aanbetaling. Als deze binnen is, verdwijnen ze van de radar. Als Nederlander moet je dus goed opletten als je een auto in het buitenland gaat kopen. Helemaal omdat je als buitenlander wellicht minder snel nepadvertenties herkent.

Let op bij importeren occasions

Kortom, let goed op als je een auto wil importeren en doe niet zomaar een aanbetaling. Dit geldt natuurlijk niet enkel voor Volkswagens. Ook bij auto’s van andere merken kan oplichting voorkomen.