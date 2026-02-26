Deel dit: Share App Mail Tweet

Bestverkochte auto van Europa (19.990 euro) vernieuwd: ook in Nederland de aantrekkelijkste budgetauto?

We klagen regelmatig dat nieuwe auto’s onbetaalbaar zijn geworden maar deze Dacia Sandero met zijn vanaf prijs van 19.900 euro de uitzondering. Hij is niets voor niets in Europa al jaren de bestverkochte auto onder particulieren. Reden om voor Dacia om hem te koesteren en up-to-date te houden.

Het uiterlijk is minimaal veranderd maar zoals gebruikelijk tegenwoordig moest de verlichting er wel aan geloven en dus kreeg deze Dacia Sandero heel eigentijds ook een nieuwe ‘lichtsignatuur’ van de LED-verlichting. Je herkent hem nu in je binnenspiegel aan een omgekeerde T in de koplampen. De grille laat een slimme budget-oplossing zien waarmee Dacia de trend van een verbindende lichtstreep tussen de koplampen volgt. Echte verlichting was te duur vandaar dat ze met witte stippen op een zwarte grille hetzelfde effect proberen te creëren. En dat lukt overdag ook nog wel….

Stoerdere Dacia Sandero Stepway

De stoerdere, iets verhoogde Stepway waarmee wij reden kost 26.800 euro en kreeg meer protectie rond de wielkasten en onderzijde van de auto. Die is gemaakt van Starkle, deels gerecyclede kunststof dat we van de Duster kennen en dat je herkent aan de spikkels.

Op de achterklep heeft de Stepway een sticker in Starkke-stijl die achterlichten verbindt en hem breder moet doen lijken. Aan boord heeft de Sandero een nieuw stuur met schakelpeddels maar ook Carplay, grotere schermen, meer connectiviteit en draadloos opladen.

Non-stop naar Zuid-Frankrijk

Het belangrijkste nieuws zit echter onderhuids want de Sandero kreeg een hele nieuwe aandrijflijn en een grotere LPG-tank. Die combinatie gaat de prijslijsten in met de aanduiding Eco G-120. Die heeft als hoofdbestanddeel een 1,2 liter driecilindermotor met 120 pk en dat is 20 meer dan voorheen. Ook is hij voor het eerst verkrijgbaar met een zestraps automaat met dubbele koppeling. Wij reden met die nieuwe combinatie maar hij is er ook nog met een handgeschakeld zesbak. De totale actieradius nam door de vergroting van de LPG-tank zo’n twintig procent toe.

De tank groeide van 40 naar 49,6 liter, het gecombineerde rijbereik is nu maar liefst 1590 km. Zonder te stoppen door naar Zuid-Frankijk kan dus met deze Dacia Sandero, maar is natuurlijk ook een beetje een theoretisch verhaal. LPG is juist met de huidige hoge benzineprijzen interessant want je betaalt per liter LPG ongeveer een 1 euro tegen meer dan 2 euro voor benzine. Daardoor ligt het omslagpunt waarbij LPG-rijden als je de hogere motorrijtuigenbelasting meerekent flink lager. Al rond de 5 tot 6000 km is het voordeliger om op LPG te gaan rijden in deze Dacia. Je snapt onmiddellijk waarom particulieren wel een Sandero lusten.

Voordelig maar geen budget-gevoel

Het mooie is dat de testritten in deze verbeterde Dacia Sandero ook aantoonden dat het budget-gevoel steeds verder afneemt. De Sandero ziet er inmiddels volwassen uit, zijn interieur is niet heel luxe maar zeker ook niet karig, eerder praktisch en gemaakt van duurzame kunststoffen. De rijervaring met de ECO G-120 is ook tevredenstellend: de aandrijflijn presteert moeiteloos en schokvrij. Ook is hij niet te luidruchtig. Overschakelen van LPG gebeurt als het nodig is automatisch maar kan ook handmatig met een druk op de knop, in beide gevallen is het een schokvrij actie. De nieuwe automatische transmissie heeft af en toe wel wat bedenktijd nodig en ook een twijfelachtig schakelmoment komt voor, maar grosso modo doet de automaat relaxt zijn werk. Verwacht er geen sportprestaties van maar er zit genoeg tempo in, wat dat betreft profiteer je van de 20 pk extra.

Met zijn verbeterde infotainment, connectiviteit, schermen is de Sandero weer bij de tijd. Dat geldt voor de totale Dacia Sandero want hij scoort op alle punten een ruime voldoende. Het is een echte Dacia: een praktische no-nonsense auto die tegen lage kosten als gezinsauto in te zetten is. Vergeet wel even de vanaf prijs want die basisauto heeft maar 67 pk en is minder rijk uitgerust dan de top-of-the-line Stepway die wij hier hebben getest. Beter kun je kiezen voor de Eco G-120 maar dan met handbak want die heb je al voor 21.600 euro.