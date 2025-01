Deel dit: Share App Mail Tweet

Past trajectcontrole zich aan bij lagere snelheid op matrixborden?

Hoewel de snelheid die op matrixborden wordt aangeven een maximumsnelheid is, doen sommige bestuurders alsof het om een adviessnelheid gaat. Maar wat als je de lager dan gebruikelijke snelheid van matrixborden negeert tijdens een trajectcontrole?

Zelfs als je het waarschuwende verkeersbord mist en Flitsmeister niet aan staat, wordt het gauw duidelijk wanneer je een trajectcontrole inrijdt. Iedereen houdt zich ineens braaf aan de maximumsnelheid.

Trajectcontrole uit bij andere snelheid op matrixborden

Maar wat als je netjes 100 km/h rijdt en de matrixborden plots 70 km/h aangeven? Riskeer je dan een boete? Nee, integendeel. Opmerkelijk genoeg stopt een trajectcontrole met werken zodra de matrixborden een andere maximumsnelheid weergeven, zo achterhaalde TopGear. Met een trajectcontrolesysteem is de snelheid in zo’n situatie simpelweg niet goed te handhaven.

Het is nog altijd niet verstandig om dan te hard te rijden. Niet alleen branden de matrixborden met een reden, maar ook kun je nog altijd gesnapt worden door oom agent of een flitser. Op de website van het Openbaar Ministerie wordt gewaarschuwd dat trajectcontroles 24 uur per dag en zeven dagen per week werken, maar dat blijkt dus niet helemaal te kloppen.

Geen boetes rond wisseling van 100 naar 130 km/h

Het komt overigens vaker voor dat je niets te vrezen hebt voor trajectcontroles. Om verwarring te voorkomen, worden de trajectcontroles dagelijks tussen 05:55 en 06:05, en tussen 18:55 en 19:05 buiten werking gezet op snelwegen waar de maximumsnelheid wisselt van 100 naar 130 km/h. Ook kan het zijn dat bij wegwerkzaamheden en onderhoud aan de apparatuur geen boetes kunnen worden uitgeschreven.

Hoe werkt een trajectcontrole?

Bij een trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid tussen twee of meer punten gemeten. De minimale afstand tussen twee meetpunten, ook wel een sectie genoemd, is 200 meter. Wie te hard rijdt, ziet vanzelf een paarse envelop op de mat vallen.

Nederland kent trajectcontroles op zowel snelwegen als N-wegen. Hieronder vind je alle trajecten die op onze hoofdwegen en provinciale wegen gecontroleerd worden.

Trajectcontroles op Nederlandse hoofdwegen

A2 tussen knooppunt Holendrecht en Maarssen

A2/N2 tunnel Maastricht

A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude

A4 tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep

A10 tussen Nieuwe Meer en Coentunnel

A12 Den Haag, tussen Den Haag centrum en Prins Clausplein

A12 Utrecht, hoofdrijbaan en parallelrijbaan ter hoogte van Galecopperbrug

A13 Overschie, tussen Berkel en Rodenrijs en Kleinpolderplein

A20 Rotterdam, tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein

A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal

Trajectcontroles op Nederlandse N-wegen

N706, Vogelweg, tussen de A27 en Lelystad Airport

N351, tussen Wolvega en Oosterwolde

N381, tussen Drachten en Donkerbroek

N325, Arnhem (Pleyroute)

N787, tussen Brummen en Eerbeek

N275, tussen Blerick en Nederweert

N564, tussen Weert en grens België

N277, tussen Ysselsteyn en Vreedepeel

N270, tussen Venray en Ysselsteyn

N201, Uithoorn

N205, tussen de N207 en de N232

N9, tussen Burgervlotbrug en St. Maartensvlotbrug

N260, Tilburg

N639, tussen Chaam en Baarle-Nassau

N333, tussen Steenwijk en Blokzijl

N230, Utrecht, provinciale deel van de Zuilense Ring

N414, tussen Eembrugge en Bunschoten

N253, Rondweg Sluis

N256, Zeelandbrug

N11, tussen Alphen a/d Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk

N62 de Westerscheldetunnel

Verwarrende verkeerssituaties

In het drukke, Nederlandse verkeer ontstaan geregeld verwarrende situaties. Maar hoe dien je in deze gevallen te handelen als automobilist? Autovisie geeft antwoord. Hieronder een aantal recente vraagstukken.