Mag je zomaar je auto wrappen of spuiten in een andere kleur?

Spuiten, wrappen of zelfs plasti-dippen; er zijn genoeg manieren om je auto te voorzien van een andere kleur. Maar mag dat eigenlijk wel?

We stellen deze vraag, omdat achterop je kentekenbewijs staat welke kleur je auto heeft. Volgens de wet moeten deze gegevens kloppen. Laat je jouw auto in een ander kleurtje spuiten of wrappen, dat komt deze informatie dus niet meer overeen.

Auto in andere kleur wrappen of spuiten is toegestaan

Toch mag je jouw auto gewoon in een andere kleur spuiten. Wel moet je de nieuwe kleur doorgeven aan de RDW. Dit geldt ook voor een tijdelijke wrap.

Bij de aanvraag stuur je een foto van je auto in zijn nieuwe mee, waarop het voertuig voor minstens de helft te zien is. Ook moet het kenteken goed zichtbaar zijn. Je ontvangt vervolgens een nieuw kentekenbewijs waarop de juiste kleur vermeld staat. Hier zitten geen kosten aan verbonden.

Alleen voor personenauto of kampeerwagen

De aanpassing hoef je alleen bij de RDW te melden als het een personenauto of kampeerwagen betreft. Bij andere voertuigen vind je de kleurinformatie immers niet op het kentekenbewijs.

We vragen ons nog wel af wat je de RDW moet vertellen als je bolide is veranderd in een spiegel, zoals het geval is bij deze Tesla Cybertruck. De eigenaar heeft hem namelijk wel héél goed gepoetst.